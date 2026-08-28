La cadena de supermercados Hatillo Kash N’ Karry comunicó hoy el fallecimiento de su presidente y fundador, don Isidoro “Chiro” Rosa Herrera. Tenía 95 años de edad.

Don Chiro fue descrito en innumerables ocasiones como un visionario adelantado a sus tiempos. Fue un fiel creyente en el potencial de la superación y el crecimiento de las empresas locales. Su partida deja un profundo vacío y llena de tristeza a toda la familia Rosa Rodríguez, a la gran familia de Hatillo Kash N’ Karry y a quienes tuvieron el privilegio de conocerlo, se informó por escrito.

Don Chiro deja un legado vivo y robusto que continuará formando parte de los momentos relevantes de toda una región a la que abrazó, amó y brindó sus mejores aportaciones.

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La familia Rosa Rodríguez, por medio de sus hijos Lysis, Paquito, Vilma, Kike, Lourdes, Ruth y Brenda, dio a conocer los detalles de las exequias fúnebres:

Velatorio

Domingo, 30 de agosto

12:00 m. a 8:00 p. m.

Funeraria Melvin Amador, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, anexo a Supermercados Hatillo Kash N’ Karry.

Actos fúnebres

Lunes, 31 de agosto

10:00 a. m. — Salida de la comitiva fúnebre desde la Funeraria Melvin Amador, en Hatillo.

11:00 a. m. — Misa en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Hatillo.

Al concluir la misa, la comitiva fúnebre se dirigirá al Cementerio Nuevo de Hatillo, en donde se le dará cristiana sepultura. La familia Rosa Rodríguez agradece profundamente las muestras de cariño, solidaridad y respeto recibidas ante esta gran pérdida.