Una marca popular de semillas de chía fue retirada del mercado debido a una posible contaminación con salmonela, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Según la comunicación publicada en el portal de la FDA, la marca Navitas Organics anunció el retiro voluntario de ciertos lotes de sus semillas de chía orgánicas de ocho onzas, luego de que se identificara un posible riesgo de contaminación bacteriana.

El retiro se realiza como una medida de precaución tras una acción similar iniciada por el proveedor de semillas de chía de la empresa. De acuerdo con la FDA, las bolsas afectadas tienen el código UPC 858847000284 y corresponden a productos con códigos de lote de nueve dígitos que comienzan con la letra “W”, los cuales están impresos en la parte posterior del empaque.

Semillas de chia posiblemente contaminadas con Salmonella ( Fotocaptura FDA )

La salmonela puede causar enfermedades graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Entre los síntomas más comunes de la infección por salmonela se encuentran diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Los productos impactados incluyen aquellos con fecha de “Mejor si se usa antes de” a finales de abril o mayo de 2027. Las semillas de chía fueron distribuidas tanto en tiendas físicas como en línea a través de minoristas en Estados Unidos, entre ellos Whole Foods y Amazon, indicó la agencia federal.