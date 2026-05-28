Primero fue su primer superexótico híbrido, luego, su primera SUV y ahora, su primer vehículo 100% eléctrico (EV).

Ferrari anunció el pasado lunes el lanzamiento mundial del Luce que, además de ser su primer EV, es el primer sedán de cuatro puertas en la historia de la marca. También es su primer modelo para más de cuatro ocupantes pues acomoda a un total de cinco.

Pero, aparte de estos tres hitos, lo que más ha dado de qué hablar ha sido su diseño. Observen las fotos y lo primero que notarán es que el Luce no “luce” como un Ferrari tradicional. No tiene las líneas exóticas ni los cortes dinámicos que siempre le han dado ferocidad a los supercarros de la marca italiana.

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Por el contrario, tiene una apariencia algo simpática, moderna, simplista, elegante, ligeramente retro y ligeramente futurista… pero no intimidante.

Esto se debe a que el diseño no es de Pininfarina ni Bertone, la dos grandes casas de diseño italianas que históricamente han colaborado con Ferrari y le han creado sus modelos de mayor gloria.

Es más, el estilo tampoco es de la misma Ferrari, sino de una compañía californiana llamada LoveFrom. Uno de los socios principales de LoveFrom es el británico Jony Ive, quien fue jefe de diseño de Apple, y esto explica de inmediato los elementos minimalistas del Luce. El otro socio es el australiano Marc Newson, también un antiguo empleado de Apple (de hecho, fue reclutado por Ive) y de él es que salen los elementos retrofuturistas del carro.

Newson es un prolífico diseñador industrial que ha trabajado en la creación de centenares de productos que incluyen muebles, relojes, refrigeradores, cabinas y asientos de aviones, cámaras fotográficas, rifles, pistolas Beretta, ollas, vajillas, el concepto y configuración de las Apple Stores y decenas de etcéras más.

Pero, ¿ha diseñado automóviles? Una sola vez y de ahí es que sale el estilo retrofuturístico del Ferrari Luce.

A finales de los noventa creó para Ford Motor Company un simpático prototipo con una apariencia levemente futurista, pero a la vez, levemente antigua; algo así como el concepto que la gente y la ciencia ficción de los 1950 tenían sobre las naves y automóviles que surgirían en el futuro.

Por eso se le llama un patrón retrofuturístico, pues ese carrito experimental creado por Newson, el Ford 021C, presentado en el Tokyo Motor Show de 1999 jamás llegó a producción; ni siquiera sus patrones de diseño… hasta ahora.

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El Ford 021C, presentado en el Tokyo Motor Show de 1999 jamás llegó a producción. ( Ford Motor Company )

Pero, teniendo tan grandes diseñadores propios y sabiendo que siempre puede colaborar con Pininfarina y Bertone, ¿por qué Ferrari optó por una compañía desconocida con cero experiencia en automóviles?

La misma Ferrari lo explica en su comunicado: “La colaboración con un equipo externo ha permitido incorporar una nueva perspectiva y fomentar una auténtica fertilización cruzada capaz de introducir renovados lenguajes de diseño. LoveFrom contó con la libertad creativa necesaria para definir desde el inicio la dirección del proyecto”.

Con “una nueva perspectiva” y “renovados lenguajes de diseño” podemos entender que Ferrari estaba buscando algo completamente diferente a lo que había fabricado hasta la fecha. ¡Y caramba, lo logró!

En cuanto a los elementos técnicos del Luce, cuenta con un total de cuatro motores eléctricos cada uno instalado directamente a una de las gomas. Esto les da tracción y dirección a las cuatro ruedas. O sea que, además de all wheel drive, es 4WS (four wheel steering).

Esos cuatro motores generan 1,035 caballos de fuerza y 730 libras de torque. Con toda esa potencia tiene un arranque de 0 a 60 mph de menos de 2.5 segundos y llega a las 100 mph en alrededor de 6.7 segundos. Su velocidad máxima es de 193 mph.

El carro ya está listo para el mercado y es un modelo del 2027. Primero llegará a Europa en octubre y luego a Estados Unidos y Canadá durante el primer trimestre de 2027.

Los precios comenzarán en alrededor de $650,000, pero recuerden que los Ferrari son altamente modificables por lo que los antojos y caprichos de sus dueños dispararán el precio final de cada ejemplar.