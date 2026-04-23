Luego de una ausencia de cuatro años, regresa al mercado la crossover subcompacta Toyota C-HR, esta vez como un vehículo 100% eléctrico.

Como recordarán, la primera generación de la C-HR fue un enorme éxito con miles de ellas vendidas anualmente durante los años que estuvo en el mercado (2018-2022) y siempre estuvo entre los diez autos de mayor venta en Puerto Rico.

No obstante, en su nueva realidad como vehículo eléctrico, la C-HR será más bien un modelo de nicho. Durante su introducción oficial, ejecutivos de Toyota de Puerto Rico indicaron que las proyecciones de venta son de hasta 200 unidades al año.

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Inicialmente, todas tendrán tracción en las cuatro ruedas (AWD) con precios comenzando en $37,995. Más tarde se unirá un modelo solo de tracción trasera que tendrá un precio menor.

Su alcance de recorrido máximo con una carga completa de su batería es de 287 millas.

Otro aspecto en el que la nueva C-HR es muy, pero muy diferente al modelo de la primera generación es en potencia. Mientras que la original tenía 144 caballos de fuerza, la nueva tiene bastante más del doble: 338 caballos. Esto le da un arranque de 0 a 60 mph de tan solo 4.9 segundos.

Junto a esta nueva C-HR, Toyota de Puerto Rico también introdujo otra nueva crossover 100% eléctrica, la bZ Woodland. Es una variante de mayor tamaño de la otra Toyota eléctrica que fue introducida en la Isla a finales de diciembre, la bZ. Pero, además de ser más grande, la bZ Woodland está más enfocada en el “off road”. De hecho, la designación “Woodland” ya ha sido usada en otros dos modelos de Toyota para versiones de suspensión más alta y con tracción en las cuatro ruedas. La primera fue en la minivan Sienna y más recientemente, en la rediseñada RAV4 de sexta generación.

Toyota bZ Woodland 2027 ( NATHAN LEACH-PROFFER )

La bZ Woodland tiene una potencia de 375 caballos de fuerza, un arranque de 0 a 60 mph de 4.4 segundos y un alcance de recorrido máximo de 281 millas.

Es tanta la potencia que tienen estos dos nuevos modelos que, actualmente, son los dos vehículos más rápidos de toda la marca Toyota. El tercero en velocidad es la bZ regular.

Al igual que con la nueva C-HR, Toyota de Puerto Rico proyectó unas cifras de ventas muy modestas para la bZ Woodland y estima que moverá un máximo de 150 unidades al año con precios sugeridos que comienzan en $34,995.

Tan reciente como a principios de diciembre, Toyota no contaba con vehículos eléctricos en Puerto Rico. En tan solo cinco meses eso ha aumentado de cero a tres y pronto viene un cuarto modelo. Se trata de la próxima generación de la Highlander que hará una transición completa a 100% eléctrica.