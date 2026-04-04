Fin de semana de Pascua: ¿Qué comercios encontrarás abiertos y cuáles estarán cerrados?
Mira el listado.
Se agotan los días festivos de Semana Santa y hay que prepararse para regresar a la jornada laboral.
Pero, sepa que la operación comercial continuará limitada este fin de semana. Sobre todo, se anuncian muchos cierres para el domingo, Día de Pascua.
¿Qué comercios en Puerto Rico seguirán operando y cuáles permanecerán cerrados? A continuación detallamos:
Centros Comerciales
Plaza Las Américas: Sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Habrá un Kinder Egg Hunt. El domingo estará cerrado.
Plaza del Norte: Sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo estará cerrado.
Mayagüez Mall: Sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Hay una actividad de Pascua programada de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. No se informó si abrirán domingo.
The Outlet at Route 66: Sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingo estará cerrado.
The Outlets at Montehiedra: Sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Se informó que la mayoría de los restaurantes, cines y farmacia operarán el domingo, aunque el centro comercial estará cerrado.
Plaza del Caribe: Sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. No se precisó si abrirán domingo. No obstante, se informó que en días que estén cerrados los cines y restaurantes con acceso independiente tendrá horarios especiales.
Plaza del Sol: Sábado de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo cerrado.
San Patricio Plaza: Sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Actividad de Pascua de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. No se precisó si abrirán domingo. Pero, se informó que, aunque el centro comercial esté cerrado, algunos restaurantes pudiesen estar en operaciones.
The Mall of San Juan: sábado 10:00 a.m. a 9:00 p.m. No se informó si operarán domingo.
Supermercados
Sam’s Club: sábado de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Domingo estará cerrado.
Costco: Sábado en horario regular de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. Domingo estará cerrado.
Walmart: Sábado en horario regular 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Domingo estará cerrado.
Econo: Abrirán sábado y sólo algunas tiendas el domingo. Estas son:
ECONO Rincón – Horario regular
ECONO Cataño – 7am a 2pm
ECONO Levittown – 7am a 2pm
ECONO Caguas Condado Moderno – 7am a 3pm
ECONO Salinas – 6am a 5pm
Selectos: Operarán sábado y el domingo sólo estará disponible la tienda de Cabo Rojo en horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
SuperMax: El sábado operarán de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. El domingo todas las demás tiendas estarán cerradas, excepto las que están en zonas turísticas.
Pueblo: Sábado de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. Domingo sólo operarán las tiendas de Miramar, Isla Verde, Ciudadela y Arroyo. El resto estará cerrado.
Farmacias
Walgreens: Operarán en horario regular el sábado y domingo.
Farmacia Caridad: Horario regular de sábado y domingo.
Bancos
Banco Popular: Todas las sucursales permanecerán cerradas sábado y domingo.
Oriental Bank: Sucursales operarán sábado de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
FirstBank: Cerradas las sucursales. Solo operará sabado y domingo el FirstLine Solutions Center de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Restaurantes
Golden Corral: Operación regular.
Chili’s: Operación regular.
Metropol: Sábado y domingo en horario regular de 11:00 a.m. a 10:00 p.m.
Church’s Chicken Puerto Rico: Sábado operará en horario regular. No se informó sobre la operación dominical.
Romano’s Macaroni Grill Puerto Rico: Operación regular.
LongHorn Steakhouse PR: Operación regular.
Baskin-Robbins: Operación regular.
KFC: Operación regular.
Pollo Tropical: Operación regular.
Cines
Todos los cines de Caribbean Cinemas estarán abiertos.
Distrito T-Mobile
El complejo de entretenimiento permanecerá abierto. Tendrá el evento Easter Land el domingo.