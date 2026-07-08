La Administración Nacional de Seguridad en el Tránsito y las Autopistas (NHTSA) informó que Ford Motor Company llamará a revisión más de 177,000 vehículos debido tres diferentes fallos, según reportó CBS News.

La llamada a revisión de estos vehículos cubre 67, 842 vehículos Mustang de los años 2024 al 2026 y Mustang GTF del 2025 y 2026 por fallos en el sistema de limpiaparabrisas, 42,784 Mustang Mach-E, fabricados entre el 2021 y 2023, debido a la posibilidad de que el eje del piñón pueda romperse, y 66,383 vehículos Lincoln Nautilus Hybrid (modelos del 2024 al 2027) y Explorer Hybrid (modelos 2025-27) debido a un fallo en la programación del vehículo que puede impedir la emisión del sonido de advertencia a peatones.

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Según se informó, el fallo en los limpiaparabrisas puede ocurrir en condiciones de frío. La NHTSA detallo que es posible que los limpiaparabrirsas funcionen únicamente a máxima velocidad, mientras que el sistema de lavado podría dejar de funcionar por completo.

Los vehículos afectados pueden ser llevados a los concesionarios para recibir las reparaciones necesarias sin costo alguno. Los dueños recibirán cartas informándoles sobre la situación y exhortándolos al coordinar citas para las reparaciones. La NHTSA indicó que el número de referencia de la revisión es 26V418000.

En cuanto al problema con el eje del piñón, se indicó que el fallo puede provocar que el vehículo experimente la perdida de tracción o que se desplace mientras está estacionado, si no tiene puesto el freno de emergencia. El número de referencia de la agencia para esta revisión es 26V417000.

Por último, los Lincoln Nautilius Hybrid y Explorer Hybrid afectados con el fallo en el sistema de advertencia para peatones, recibirán un reemplazo de ese sistema. El número de referencia de la revisión es el 26V415000.