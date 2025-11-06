La aerolínea Frontier explicó que durante la reducciones de vuelos dirigidas por la Agencia Federal de Aviación (FAA, en inglés), programadas para comenzar mañana, viernes, se comunicarán con los viajeros de ser necesario.

La empresa indicó que, aunque esperan que la mayoría de los vuelos operen según lo planeado, cuando ameriten hacer algún cambio de horario, se comunicarán de manera proactiva con los clientes afectados vía correo electrónico, mensaje de texto y a la aplicación móvil de Frontier.

“Los clientes cuyos vuelos se cancelen o retrasen por más de 3 horas (vuelos nacionales) o 6 horas (vuelos internacionales), podrán volver a reservar o solicitar un reembolso en línea”, informó la compañía.

Frontier también indicó que emitió una política de viaje flexible para cualquier cliente que viaje durante este periodo y desee cambiar o cancelar sus planes de viaje.

“Los cambios o cancelaciones se pueden realizar en el sitio web o la aplicación de Frontier. Continuaremos publicando las últimas actualizaciones para los clientes en nuestra página de Alertas de viaje”.

40 Fotos Panorama difícil tras recortes de vuelos de la FAA por cierre del gobierno. Medios estadounidenses publicaron listado preliminar.

La empresa agradeció a los empleados federales, incluidos los controladores de tráfico aéreo, los oficiales de la TSA y otros que trabajan sin paga -durante el tranque presupuestario en el Congreso federal- “mientras continúan llevando a los pasajeros de las aerolíneas de manera segura a sus destinos”.