Con el precio de la gasolina por las nubes, ahora también podría rendir menos.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en inglés) autorizó la venta de gasolina con mayor mezcla de etanol para fortalecer el suministro y aliviar los precios de cara al verano.

Con el aval del Departamento de Energía, la medida permite la venta nacional de E15, una gasolina con 15% de etanol, y elimina restricciones federales para la distribución de E10, con 10% de etanol.

La autorización entró en vigor el 1 de mayo y se mantendrá hasta el 20 de mayo, con posibilidad de extensión si el suministro de combustible lo requiere.

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“La EPA está trabajando con nuestros socios federales para reducir costos innecesarios e incertidumbre y garantizar que los precios de la gasolina se mantengan asequibles para todos los estadounidenses durante el verano. Esta acción de emergencia brindará alivio a las familias estadounidenses al aumentar el suministro de combustible y las opciones para los consumidores”, expresó el administrador de la EPA, Lee Zeldin.

Según la EPA, el E15 se vende actualmente en más de 3,000 estaciones de gasolina en Estados Unidos. La mayor parte de la gasolina en el país contiene un 10% de etanol, pero las mezclas con 15% son cada vez más frecuentes, sobre todo en la región del medio oeste, donde se produce gran parte del maíz estadounidense. Sin la autorización, otorgada en años anteriores, la gasolina E15 no podría utilizarse en aproximadamente la mitad del país durante este verano.

Se recomienda revisar y dar mantenimiento regular a los motores, cuidar los equipos de uso poco frecuente y comparar opciones para evaluar el mejor rendimiento de combustible. ( Shutterstock )

¿Cómo afecta a tu carro?

El etanol es un tipo de alcohol que se obtiene del maíz y la caña de azúcar. Como combustible, presenta ventajas y desventajas, según explica la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Estatal de Pensilvania.

Este componente puede ayudar a reducir el costo de la gasolina y también aumentar el octanaje, lo que evita el golpeteo o “pistoneo” por preignición.

Los carros modernos no deberían presentar problemas, sin embargo, los vehículos fabricados antes de 2001 podrían sufrir daños. De hecho, la EPA aprobó en 2011 el uso de E15 en modelos posteriores al 2001, así como en vehículos de combustible flexible, que se conoce en inglés como flex fuel.

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La EPA señala que el E15 no puede usarse en motoras de carretera y fuera de carretera; vehículos con motores de uso pesado, como guaguas escolares, guaguas de transporte público y camiones de distribución; vehículos como embarcaciones y motoras de nieve; equipos fuera de carretera, como cortadoras de grama y motosierras; ni en autos, camionetas ligeras y vehículos de pasajeros de uso mediano del año modelo 2000 y anteriores.

También se debe tener en cuenta que el E15 puede ofrecer un menor rendimiento de combustible, aunque algunas mezclas incluyen aditivos diseñados para mejorar su desempeño y equilibrar sus efectos.

Se recomienda revisar y dar mantenimiento regular a los motores, cuidar los equipos de uso poco frecuente y comparar opciones para evaluar el mejor rendimiento de combustible.