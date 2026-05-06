Un aumento de 15% de usuarios se ha registrado en el Tren Urbano (TU) y en las guaguas del sistema de transporte intermodal luego de que Estados Unidos comenzara una guerra contra Irán, lo que ocasionó que los precios de la gasolina se dispararan a tal nivel que el litro sobrepasó el dólar.

Sin embargo, el aumento de usuarios no se registró en las guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA).

Estos transportes públicos están gratuitos desde el 1 de marzo del 2024, en lo que la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) cambia el sistema de cobro. La medida también se tomó para incentivar el aumento de pasajeros.

PUBLICIDAD

No obstante, desde que el 28 de febrero se desató la guerra y con ella comenzó a subir el precio de la gasolina, los boricuas han visto, al menos, en el tren y en las guaguas intermodales, con rutas desde Toa Baja a la estación del TU en Bayamón, así como de Caguas a la estación de Cupey, una alternativa para lidiar con el impacto al bolsillo.

El director de ATI, Josué Menéndez, informó a Primera Hora que “se ha registrado un aumento en el uso del transporte público, particularmente en el Tren Urbano y los autobuses, con un incremento aproximado de 15% en comparación con el año pasado (de 405,000 a 465,0000 usuarios para esta misma fecha). Este crecimiento se asocia, en parte, al alza en los precios de la gasolina”.

Específicamente, en febrero de este año unas 182,800 usaron las guaguas intermodales, mientras que en marzo ascendió a 223,766. En el TU, el incremento pasó de 442,553 usuarios en febrero a 479,400 en marzo.

Pero, en la AMA los números de usuarios disminuyeron. Arlene Martínez, vicepresidente de programación intermodal de la autoridad, informó que en enero se reportaron 367,922 usuarios, en febrero aumentó a 462,934 y en marzo bajó a 363,972. Fue una baja de 21.4% de usuarios entre febrero a marzo.

Las estadísticas de usuarios de abril no estuvieron disponibles para ninguno de los sistemas.

Martínez informó que cuando el mes tiene días feriados, el uso de la AMA tiende a disminuir. Indicó que marzo tuvo varios días que cayeron en Semana Santa. También hubo dos feriados, el Día de la Ciudadanía Americana y el Día de la Abolición de la Esclavitud.

PUBLICIDAD

La funcionaria indicó que no se puede medir un efecto que implique el uso de las guaguas de la AMA en momentos en que la gasolina está tan cara.

“No podemos medirlo, lamentablemente. Como indiqué, al estar el servicio gratuito, no hay data clara que sea por gasolina o por la tarifa”, explicó, al aceptar que se puede creer que el factor de aumento gasolina influye en que más usuarios usen el transporte público.

Ante la situación que se atraviesa, el director de ATI exhortó “a aprovechar estos servicios como una alternativa segura, eficiente y confiable, especialmente en el contexto del alto costo del combustible, destacando además el ahorro económico que representan”.

Por otro lado, Menéndez explicó que la agencia también se afecta por el alto costo del combustible para operar. No obstante, informó que el impacto es subsidiado con fondos federales. Aun si el servicio no estuviese gratuito, el costo no se pasa a los usuarios del transporte, según indicó.