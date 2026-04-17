La reapertura del estrecho de Ormuz, anunciada por Irán en medio de una frágil tregua, ha generado una pregunta clave para millones de familias: ¿cuándo comenzará a bajar el precio de la gasolina?

Aunque el descenso parece inevitable si se mantiene la estabilidad, especialistas advierten que el impacto no será inmediato.

Según declaraciones de Patrick De Haan, director de análisis de petróleo de GasBuddy a El Diario New York, los precios podrían comenzar a reflejar una baja en aproximadamente 48 horas, aunque de forma gradual.

“Podríamos ver reducciones de unos centavos por día, llevando el promedio nacional por debajo de los $4 por galón en una o dos semanas”, explicó el analista, siempre y cuando el acuerdo se mantenga y no haya nuevas tensiones.

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El comportamiento de los precios responde a un patrón conocido en la industria como el “efecto cohete y pluma”: cuando el petróleo sube, la gasolina aumenta rápidamente; pero cuando baja, el alivio llega de forma lenta y progresiva.

De acuerdo con expertos del sector, el proceso suele desarrollarse en etapas. En los primeros tres días, prácticamente no hay cambios visibles, ya que las estaciones aún venden combustible adquirido a precios más altos. Entre el cuarto y séptimo día pueden registrarse ligeras fluctuaciones, mientras que las bajas más notables suelen comenzar entre la segunda y cuarta semana.

Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. La reapertura del estrecho —una de las rutas clave del comercio mundial de petróleo— ocurre en el marco de un armisticio temporal anunciado a inicios de abril, lo que mantiene en alerta a los mercados.

Firmas como Franklin Templeton advierten que este movimiento debe interpretarse como un “alivio momentáneo” y no como una solución definitiva al conflicto. En la misma línea, analistas señalan que, aunque el flujo de crudo podría reanudarse con rapidez, tomará tiempo que los cargamentos lleguen a sus destinos y se reflejen en los precios al consumidor.

A esto se suma que el despliegue militar en la zona continúa, lo que añade incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético.

Más allá del precio en la bomba, la evolución del petróleo también impacta la economía en general. La reciente caída del crudo por debajo de los $90 ha reactivado expectativas de que la Reserva Federal pueda recortar tasas de interés antes de lo previsto, lo que podría influir en costos como hipotecas, préstamos y consumo.

Para los consumidores, cada variación cuenta. Un aumento o reducción de un dólar por galón puede representar un golpe significativo al presupuesto familiar. Aunque el conflicto alteró las proyecciones de gasolina más barata para 2026, la reapertura del estrecho podría marcar el inicio de una recuperación, siempre que la calma se mantenga.