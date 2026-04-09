Si usted está de suerte, puede que encuentre una gasolinera con precios un poquito mejores por un breve periodo de tiempo, pero probablemente deba prepararse, nuevamente, para ajustar su bolsillo a costos elevados en el combustible. Quizás deba hacerlo por bastante tiempo de cara al futuro, si se hacen realidad algunos de los pronósticos económicos con respecto al petróleo y los combustibles en general.

Según indicó Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, con toda la inestabilidad que ha desatado, y continúa generando, la situación en Medio Oriente a partir de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, no se anticipa un alivio en los precios de combustibles hasta por lo menos noviembre próximo.

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Lo anteriorsería contando con que, en un futuro cercano, se alcance algún tipo de tregua o alto al fuego que permita el tránsito de barcos por el Estrecho de Ormuz, ruta por donde transita el 20% del petróleo mundial, y que Irán volvió a cerrar luego de que, según denunció el gobierno de Teherán, se violaran los términos de la tregua pactada con Washington el martes pasado con los más recientes ataques de Israel al Líbano, hace apenas algunas horas.

“Hubo una baja (en el precio del petróleo) el martes en la noche, cuando los mercados estaban ya cerrados, pero eso no se vino a reflejar hasta el cierre de miércoles para jueves. Y, al día de hoy, pues esto es suerte y verdad. Los que tenían órdenes para el día de hoy, pueden estar recibiendo un alivio en sus compras, pero la realidad es que, con lo que está sucediendo ahora mismo, ya mañana, probablemente, el que pidió para mañana, no corrió con la misma suerte y va a tener que pagar el combustible más caro”, comentó Gueits.

“Y ese detalle es tan importante para que el pueblo entienda la diferencia que podemos encontrar en el precio en la calle, porque no todas las estaciones de gasolina de Puerto Rico compran el mismo día. Y, básicamente, desde que comenzaron los conflictos, el precio que uno recibe se ha convertido en suerte y verdad. Puede ser que tengas unas órdenes para el día que tuviste suerte que presidente de Estados Unidos hizo unas declaraciones positivas que lograron una baja en el mercado, como puede ser que cojas el precio del combustible en el momento que está más caliente entre Irán y Estados Unidos”, agregó.

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Sostuvo que esa situación “ha causado un disloque en las cadenas de distribución”, que a su vez de dejado “una variedad de precios en muchas estaciones de gasolina” a través de la Isla.

Así las cosas, reiteró, si el detallista de su gasolinera favorita no tuvo la suerte de poner su orden en esa breve ventana de tiempo en que bajó el precio, pues usted no verá ese beneficio en la bomba.

En cualquier caso, insistió, sería una baja bien breve, toda vez que los precios están subiendo nuevamente.

“Por eso digo que es suerte y verdad, porque la realidad del caso es que muchas compañías de las mayoristas no te permiten colocar órdenes de hoy para hoy. O sea, se colocan normalmente con 24 horas de anticipación, y no hay forma que el detallista de gasolina esté seguro del precio que va a recibir hasta el cierre del mercado. Y ya cuando el mercado cierra se supone que su orden esté colocada. Así que es una incertidumbre que no tan solo vive el pueblo sino también el detallista de gasolina en Puerto Rico”, aseveró.

Todavía más. Aseguró que, aun si en dos semanas se lograra algún acuerdo en la guerra en Irán, y se reabriera el Estrecho de Ormuz, “el impacto económico que ha tenido dicho cierre va a causar unos precios elevados por lo menos hasta noviembre”.

Ese sombrío pronóstico toma en cuenta la infraestructura de extracción y producción de petróleo y derivados que se ha afectado, o incluso destruido por completo, en Irán y otros países de la zona durante el conflicto.

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“Y no solo la infraestructura. Ahora mismo estamos a negativo 101 barcos menos que han pasado por el Estrecho de Ormuz desde que comenzó el conflicto”, comentó.

La situación es tal, explicó, que incluso han ocurrido cosas muy inusuales en el mercado del petróleo, como el hecho de que, el martes pasado, mientras se acercaba el término del ultimátum que había lanzado el presidente Donald Trump a Irán, “muchas compañías y petroleras a nivel mundial se asustaron y empezaron a pagar el barril de petróleo $40 por encima del precio que estaba cotizado, para que se lo entregaran de hoy para hoy”.

De igual forma, se dio el fenómeno de que el índice WTI, que rige el petróleo norteamericano, y normalmente está por debajo del Brent europeo, “se puso por encima”, luego que muchas compañías empezaran a ordenar petróleo de la región norteamericana.

“¿Y qué pasa cuando hay más demanda? Sube el precio. Y el WTI se puso más caro, porque ese martes fue un día crucial, donde las compañías, y no tan solo compañías, también los gobiernos mundiales, a muchos les dio miedo lo que estuviera próximo a suceder con relación a los abastecimientos en las próximas semanas, si se daba esa guerra directa entre el presidente e Irán”, comentó.

Reiteró que, ante tantas cosas ocurriendo a nivel mundial, nadie, incluyendo a Puerto Rico, se va a escapar de un impacto en los precios de combustibles, y las consecuencias de eso también en otras industrias.

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Actualización de precios de la gasolina para el jueves, 9 de abril. ( Captura )

“Yo no creo que vaya a haber una escasez de petróleo en Puerto Rico, pero sí entiendo que no nos vamos a escapar del impacto económico, el impacto en precio, el impacto en los productos, el impacto que pueda haber en los alimentos”, auguró, destacando que la zona del Golfo Pérsico “es bien importante en la producción de fertilizantes y eso es uno de los renglones que se han visto afectados”, lo que a su vez influye en la agricultura, y en consecuencia en la producción de alimentos.

Así que, en resumen, agregó, “todos tenemos que hacer ajustes, no solo el consumidor de a pie, lo tienen que hacer los detallistas de gasolina, los dueños de supermercados, las farmacéuticas. Cada cual tiene que hacer sus ajustes, y tenemos que esperar que el saldo de este conflicto pues sea el mejor posible y que pronto se solucione’.

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, por su parte, se expresó con un poco más de optimismo, aunque estableció que, en estos momentos, es muy difícil pronosticar con precisión cómo se va a comportar el precio del petróleo.

“Estamos viviendo circunstancias extraordinarias. Es uno de los momentos de más incertidumbre, más especulación, y más erráticos en el mercado internacional de petróleo. La noche del martes a miércoles, cuando se anunció un acuerdo de cese al fuego temporero entre Estados Unidos e Irán, vimos una baja dramática, de más o menos un 15% en el precio del barril de petróleo instantáneo. Pero durante el día de ayer se dio este ataque de Israel a Líbano, entonces Irán reacciona cerrando nuevamente el Estrecho de Ormuz, y luego que habíamos visto una baja que había llevado el barril de petróleo a cerca de los $92, ahora mismo entré al mercado y está en $102. O sea, había bajado y nuevamente está comenzado a subir, y eso es muestra esa incertidumbre y especulación que rodea este mercado ahora mismo con esta situación de la guerra”, explicó.

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Agregó que, aunque el precio de la gasolina había comenzado a bajar a alrededor de $1 el litro, en comparación con los $1.10 y $1.11 de la semana pasada, con lo ocurrido, volvemos a dar un paso atrás.

“O sea, estamos viendo cosas que realmente no estamos acostumbrados y es difícil podérselo explicar al ciudadano de a pie. Pero realmente nosotros no tenemos control de esta situación. Tampoco es culpa de los detallistas de gasolina. Es reflejo de la situación que estamos viendo con este conflicto en Irán”, insistió, admitiendo que es de esperar que haya mucha frustración entre la gente.

Al igual que Gueits, confirmó las situaciones irregulares que aportan a la volatilidad del mercado, como el WTI sobrepasando al Brent, y la compra de petróleo a precios de $140 el barril “por la necesidad extrema que tienen algunas jurisdicciones de asegurar sus abastos”.

Sin embargo, se mostró optimista en que se logre algún acuerdo pronto, y resaltó que, “si algo quedó probado, es que una vez se estabilice el flujo de las barcazas a través del Estrecho de Ormuz, automáticamente vamos a seguir viendo la baja (en precios)”.

Asimismo, evitó hablar de precios altos a largo plazo, afirmando que “sería irresponsable entrar en pronósticos porque sería altamente especulativo”.

“Pero sí vimos, por lo que ocurrió ayer, que una vez se anuncia que se abre el Estrecho, los precios comienzan a bajar. Y si continuaba esa tendencia todos estábamos optimistas que alcanzar el ‘range’ de $70 a $90, que cuando el barril está en ese ‘range’ es bastante aceptable y no le causa tanta incomodidad al consumidor, los precios de la gasolina se mantienen en un nivel que se puede tolerar”, insistió.

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En cambio, cuando sobrepasa esa línea de los $90, “empieza ese efecto de cascada, que entonces suben los precios de otras materias primas, se habla de los fertilizantes, costos de transportación y demás”.

Mientras tanto, indicó, en la gasolinera, “como bajito, el precio ahora mismo (del litro) debe estar rondando el $1 (en gasolina regular), es el precio más bajo que hemos monitoreado”.

Aseguró que los inspectores del DACO “siguen en la calle, con el ojo puesto en esta industria desde que comenzó todo esto, para poder medir los márgenes de ganancia y que nadie se quiera pasar de listo”.

Sin embargo, agregó que, “la realidad es que las estaciones, en términos generales, siguen operando con los mismos márgenes bajitos de ganancia, de 2 o 3 centavos por litro”.

De acuerdo con la información oficial de DACO, los precios de gasolina para este jueves 9 de abril, estaban entre $1 y $1.06 el litro para la gasolina regular; entre $1.08 y $1.23 para la gasolina premium; y entre $1.20 y $1.35 para el diésel.

No obstante, el secretario acotó que, “obviamente, con esta subida (del precio de petróleo a nivel internacional), ya mañana eso va a cambiar”.