Los precios de la gasolina en Estados Unidos superaron el martes los 4 dólares el galón de media por primera vez desde 2022, mientras la guerra de Irán disparaba los precios del combustible en todo el mundo.

Según el club automovilístico AAA, la media nacional del galón de gasolina normal es ahora de 4.02 dólares, más de un dólar más que antes de que empezara la guerra. La última vez que los conductores estadounidenses pagaron colectivamente tanto en el surtidor fue hace casi cuatro años, tras la invasión rusa de Ucrania.

El precio es una media nacional, lo que significa que los conductores de algunos estados llevan tiempo pagando más de 4 dólares por galón. Los precios varían de un estado a otro debido a factores que van desde la proximidad de la oferta a las diferentes tasas impositivas.

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Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra conjunta contra Irán el 28 de febrero, el coste del crudo -principal ingrediente de la gasolina- se ha disparado y ha oscilado rápidamente. Esto se debe a que el conflicto ha provocado profundas interrupciones en la cadena de suministro y recortes de los principales productores de petróleo de todo Oriente Próximo.

Los automovilistas de todo el mundo también tienen que hacer frente al aumento del precio de la gasolina debido a la guerra. En París, por ejemplo, la gasolina está a 2.34 euros el litro (2.68 dólares), lo que equivale a unos 10.27 dólares el galón.

Aumento de otros precios

La subida del precio de la gasolina está afectando a consumidores y empresas, ya que muchos hogares siguen afrontando mayores tensiones por el coste de la vida. Y como los conductores pagan más para cubrir necesidades como la gasolina, muchos pueden verse obligados a recortar sus presupuestos en otros ámbitos.

El encarecimiento del combustible también puede hacer subir otros gastos, desde las facturas de los servicios públicos hasta el precio de muchos bienes que los consumidores compran cada día.

Los precios al consumo y el coste de la vida ya se han convertido en temas candentes en este año de elecciones de mitad de mandato, con los demócratas machacando especialmente a Trump y a los republicanos mientras el GOP intenta mantener las mayorías en el Capitolio. Una encuesta reciente de AP-NORC reveló que el 45% de los adultos estadounidenses están “extremadamente” o “muy” preocupados por poder pagar la gasolina en los próximos meses, frente al 30% poco después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024 con promesas de reducir los costes.

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En el futuro inmediato, los analistas apuntan a los comestibles, que tienen que reponerse con frecuencia y también podrían sufrir subidas de precios al acumularse los costes de transporte de las empresas.

Pero el transporte de otras cargas y paquetes también se ha visto afectado. El Servicio Postal de Estados Unidos, por ejemplo, pretende aplicar un recargo temporal del 8% a algunos de sus productos más populares, como el correo prioritario.

El precio del gasóleo en Estados Unidos -el combustible que utilizan muchos camiones de carga y reparto- se sitúa ahora en una media de 5.45 dólares el galón, frente a los 3.76 dólares que costaba antes de que empezara la guerra, según la AAA.

Si la guerra se prolonga, es posible que los precios suban aún más. La mayor parte del movimiento de petroleros en el Estrecho de Ormuz, por donde suele pasar una quinta parte del petróleo mundial, sigue paralizado. Esto ha provocado recortes de los principales productores de la región, que no tienen forma de sacar su crudo al mercado. Mientras tanto, Irán, Israel y Estados Unidos han atacado instalaciones petrolíferas y de gas, agravando la preocupación por el suministro.

Las reservas se abren

En busca de algún alivio, la Agencia Internacional de la Energía se comprometió a liberar 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de los países miembros. Eso incluye a Estados Unidos, a pesar de que Trump inicialmente restó importancia a la necesidad de reservas de petróleo.

La administración Trump también ha suavizado las sanciones para liberar parte del petróleo de Venezuela, y temporalmente de Rusia. La Casa Blanca también dice que está renunciando a los requisitos de transporte marítimo bajo una ley de más de un siglo de antigüedad, conocida como la Ley Jones, durante 60 días.

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Aún no está claro si esos esfuerzos supondrán un alivio para los consumidores. Hay muchos factores que influyen en el precio de la gasolina.

Las refinerías compran crudo con antelación, lo que significa que algunas podrían trabajar con petróleo más caro durante un tiempo, y que la nueva oferta tardará en llegar a los consumidores.

Y aunque los altos precios del crudo son uno de los principales motores de la subida de hoy, los precios de la gasolina en EE.UU. suelen subir un poco en esta época del año. Cada vez más conductores salen a la carretera e intentan repostar mientras pueden, por lo que aumenta la demanda. El calentamiento del clima también conlleva un cambio a la mezcla de combustible de verano, que es más cara de producir que la mezcla de invierno.

Estados Unidos es exportador

Estados Unidos, que es un exportador neto de petróleo, no ha sufrido una sacudida tan brusca como otras partes del mundo que dependen en mayor medida de las importaciones de combustible de Oriente Medio, sobre todo Asia. Pero eso no significa que Estados Unidos sea inmune a las subidas de precios.

El petróleo es una mercancía que se comercia en todo el mundo. Y la mayor parte del que produce Estados Unidos es crudo ligero y dulce, pero las refinerías de las costas este y oeste están diseñadas principalmente para procesar productos más pesados y agrícolas. En consecuencia, el país también necesita importar.

La escalada de los conflictos geopolíticos ha interrumpido los flujos de petróleo y ha contribuido a un aumento de los precios de la gasolina en el pasado. La media estadounidense de la gasolina normal subió a su nivel más alto de más de 5 dólares el galón en junio de 2022, casi cuatro meses después de que comenzara la guerra de Ucrania y de que los líderes mundiales impusieran sanciones contra Rusia, uno de los principales productores de petróleo.

Los precios en el surtidor bajaron más tarde de ese récord. Antes del martes, según datos de la AAA, la media nacional se había mantenido por debajo de los 4 dólares desde mediados de agosto de 2022.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.