Seguramente le habrá pasado esto alguna vez: Un día se enteró que el precio del barril de petróleo había bajado y llegó a la gasolinera entusiasmado, esperando encontrar que el costo de ese combustible también se habría reducido, pero solo para encontrar que seguía más alto de lo que desearía.

Y quizás su frustración fue aún mayor cuando de camino vio alguna otra gasolinera que tenía un precio más bajo que el que acababa de pagar.

La razón para eso está en que, si bien es cierto que el precio de la gasolina está ligado al costo del petróleo a nivel internacional, las variaciones de precio en el mercado del crudo no se reflejan de forma inmediata en la gasolinera.

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De hecho, cualquier variación de precio en el puesto tarda por lo menos 24 horas en reflejarse, dependiendo de cuándo la gasolinera haga su siguiente compra, según explicó Luis Rafael Gueits, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.

Guetis sostuvo que, por regla, las compañías mayoristas no permiten colocar o registrar órdenes de compra “de hoy para hoy”. En cambio, normalmente la petición se somete con 24 horas de anticipación. En ese proceso, además, el detallista, es decir, la gasolinera, no tiene forma de saber cuál será el precio que va a terminar recibiendo, pues el monto final se conoce cuando cierra el mercado, y para entonces, ya la orden va a estar colocada.

El conflicto provocado por Estados Unidos e Israel contra Irán ha llevado el barril de petróleo a superar los 100 dólares. ( Archivo )

Recordó además que las gasolineras, por regla, no hacen compras todos los días, sino cuando sus abastos se van agotando, y eso depende del tamaño de la gasolinera y la cantidad de clientes que recibe.

Así las cosas, si pasa una situación como que se dio recientemente, que se registró una súbita caída en el precio del petróleo luego que se anunciara una tregua en la guerra en Irán y la posibilidad de reabrir el Estrecho de Ormuz al paso de los buques petroleros, pero pocas horas después se desvaneció la tregua y el precio del petróleo volvió a subir, puede ser que nunca se reflejara esa baja en la gasolinera, a menos que hubiese hecho una compra en el preciso momento en que se reflejó esa baja al día siguiente.

Si la gasolinera no tuvo la suerte de comprar en ese breve lapso de tiempo, nunca pudo mostrar esa baja de precio a sus clientes.

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“Ese detalle es tan importante para que el pueblo entienda la diferencia que podemos encontrar en el precio en la calle, porque no todas las estaciones de gasolina de Puerto Rico compran el mismo día. Y básicamente, desde que comenzaron los conflictos, el precio que uno recibe se ha convertido en suerte y verdad”, afirmó Gueits.

Aseguró que actualmente las gasolineras están viviendo una gran incertidumbre en cuanto a los precios de los combustibles se refiere.

“Puede que tengas órdenes para el día que tuviste suerte que el presidente de Estados Unidos hizo unas declaraciones positivas que lograron una baja en el mercado, como puede ser que cojas el precio del combustible en el momento que está más caliente la guerra entre Irán y Estados Unidos”, insistió Gueits.

Además, contrario a lo que puedan pensar algunas personas, las gasolineras operan con márgenes de ganancias bien bajos, de apenas 2 o 3 centavos por litro por encima del precio al que le compran al mayorista, según ha confirmado el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en reiteradas ocasiones.