Un posible alivio al comprar la gasolina podría llegar si se concreta lo que por ahora es un consenso preliminar para establecer un programa de descuento tipo ‘rewards’ si el consumidor compra la gasolina bajo ciertas condiciones, como podría ser, por ejemplo, pagar en efectivo, según indicó el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés.

El legislador dio a conocer la noticia luego de la celebración el pasado viernes de una cumbre en la Cámara de Representantes, en la que funcionarios como el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), y la presidenta de la Asociación de Bancos discutieron el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio de los combustibles.

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También participaron del cónclave funcionarios de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda, así como líderes de asociaciones empresariales, como el Centro Unido de Detallistas.

“Nosotros estamos bien pendiente de las fluctuaciones con el precio de la gasolina en las bombas y el efecto que esto tiene en los bolsillos de los puertorriqueños y el aumento registrado por eventos exteriores a nuestro control, como lo que sucede en el Medio Oriente, por eso celebramos esta reunión cumbre donde logramos un acuerdo preliminar, en consenso, de establecer un programa de ‘rewards’, tipo descuento, para que los consumidores puedan adquirir la gasolina con una rebaja, por ejemplo, si la pagan es en efectivo. Esto podría resultar en un alivio real en lo que se paga en las bombas”, sostuvo el representante Parés.

Agregó esta plataforma que están impulsando “en comunicación con todos los sectores”, permitiría a las gasolineras “brindar un descuento a sus clientes relacionados con la compra solo de la gasolina mediante un sistema de ‘rewards’ con reembolso al cliente”. “Este tipo de mecanismo ha sido implementado en estados como Virginia y Hawái con excelentes resultados para el consumidor”, indicó el legislador, subrayando que sería otra de las iniciativas que ha puesto en vigor el gobierno para conseguir que el precio de la gasolina en Puerto Rico sea casi 18% menor al promedio en los estados de los Estados Unidos “en medio de una situación de emergencia”.

Parés adelantó que las reuniones con otros sectores continuarán en los próximos días, y destacó que se está trabajando “con sentido de urgencia”.

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En estos momentos el precio promedio de la gasolina regular se sitúa en $1.04.9 el litro.

El 90.6% de la gasolina que se consume en Puerto Rico es del tipo “West Texas Intermediate” (WTI), que se produce en los estados de Texas y Oklahoma. El día de hoy, domingo,19 de abril, el precio por barril estaba en $93.20, una reducción de $1.49 comparado con precio estimado de ayer, sábado.

Por su parte, el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, respaldó la creación de espacios para la discusión franca de ideas que ayuden a mitigar los efectos de eventos fuera de control del gobierno.

“Nuestra gobernadora, Jenniffer González, ha trabajado sin cesar este asunto y, como ha dicho el presidente de la Comisión de Gobierno, el precio no ha subido como en estados de la nación por medidas internas que se han tomado. Continuaremos evaluando propuestas”, indicó.

El precio de la gasolina en la Isla es determinado por cuatro factores: costo barril (53.2%), transportación y mercadeo (18.1%), arbitrios (17.4%) y el proceso de refinar el petróleo ($12.03).