El proceso para reiniciar el cobro del Tren Urbano (TU) y la red de guaguas, que incluye la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA), Metrobús, Tu Conexión y Metro Urbano, comenzaría “en las próximas semanas”, con anuncios en los que se orientará a los usuarios cómo funcionan las nuevas máquinas que se instalaron para la compra de los boletos.

Al proveer los detalles, el director de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez, aseguró, al menos, que para febrero todavía el servicio continuaría gratuito. Pero, no pudo dar una fecha cierta sobre cuándo se comenzaría nuevamente el cobro.

“En las próximas semanas comienza, básicamente, la campaña de publicidad con respecto al uso y manejar el nuevo sistema. Así que más adelante se estará anunciando (cuándo iniciaría el cobro). Pero, lo que queremos es que todo usuario entienda cómo va a operar el sistema y las maneras o las alternativas que tiene, ya sea desde uso de tarjeta de crédito, débito, uso del dispositivo móvil, como también efectivo. Así que eso, próximamente, se está anunciando”, afirmó Menéndez.

En conferencia de prensa en La Fortaleza el funcionario también indicó que hubo un dramático aumento en el uso de los transportes durante las recientes Fiestas de la Calle San Sebastián.

Se suponía que el pasado 1 de enero se comenzara con el cobro de estos transportes.

Primera Hora reportó en diciembre que la fecha no se cumpliría, ya que no se había culminado con el periodo de pruebas y calibración del nuevo sistema.

Menéndez aceptó que todavía continúan inmersos en esas pruebas.

“Recuerden que aquí manejamos fondos públicos y, obviamente, son transacciones de dinero. Así que tenemos más de 500 dispositivos que hay que probarlos para cada transacción y eso toma tiempo. No tan solo es con diferentes bancos, diferente transacción, ya sea débito o crédito, para cada uno de ellos. Tenemos sobre 200 validadores en todos los autobuses que tenemos. Y, a eso, se suman también todos los temas de cuando vas con efectivo, que te devuelva el cambio exacto o que te devuelva el cambio que requiere. Y cada una de esas transacciones se tiene que validar. Por eso es que toma tiempo”, detalló el funcionario.

Fue el 1 de marzo de 2024 que se iniciaron las trillas gratis, bajo la administración de Pedro Pierluisi. Se hizo para instalar las máquinas y promover el uso del transporte colectivo.

El funcionario dijo que esta medida no ha afectado a la agencia de manera económica en los pasados dos años, ya que el gobierno federal extendió una subvención con la que se asume el costo. Sin embargo, aseguró que cumplió uno de sus propósitos, que fue incentivar el uso de los transportes colectivos mientras cambiaban el sistema de cobro.

Al usar el TU como ejemplo, detalló que en el 2023 se registraron 2.7 millones de usuarios, en el 2024 unos 4.4 millones y en el 2025 se elevó a 6 millones.

Opinó que cuando regrese el cobro, “no creemos que vaya a ver una reducción tan drástica” de usuarios.

Este año, el uso del transporte colectivo arrancó bien. Menéndez informó que el uso durante las Fiestas de la SanSe rompió récord.

“La ATI anuncia grandes cifras de transportación durante la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián, tras movilizar más de 268,302 pasajeros sin incidentes entre jueves y domingo, como parte del plan operacional especial implementado para el evento cultural más grande del Caribe. Ante un escenario de alta demanda y complejidad logística, la ATI logró una operación exitosa al integrar de manera eficiente sus sistemas de transporte masivo terrestre y marítimo durante los cuatro días de festividades, facilitando el acceso seguro y ordenado hacia y desde la isleta de San Juan”, sostuvo.

Cuando inicie el cobro del TU y las guaguas de transporte, se proyecta que las tarifas se mantengan igual que cuando se dejó de cobrar por el servicio. El TU estará a $1.50, las guaguas como AMA y Metrobús a 75 centavos, así como las guaguas intermodales, que van desde Toa Baja a Bayamón y de Caguas a Cupey, estarán a $2. También se mantendrá la práctica de cobrar un solo servicio cuando hay transferencia entre el tren y la guagua o viceversa.