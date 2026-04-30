Los altos precios de la gasolina que se registran a raíz de la guerra contra Irán ha llevado a que en la Cámara de Representantes se evalúe la posibilidad de suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y el diésel, conocido como la crudita, por un periodo de 45 días.

Según el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, la medida reduciría el precio actual de la gasolina entre un centavo y 2.5 centavos por litro.

“Suena como poquito, pero en el macro de la industria de la gasolina, pues, serían unos cuantos millones de dólares que permanecen en la economía, en el bolsillo del consumidor, para resumirlo mejor, que en manos de los vendedores de gasolina”, afirmó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

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Precisó que el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, encomendó un análisis económico para conocer el impacto de la medida en el erario gubernamental. Esto se debe a que la crudita ingresa a las cuentas del gobierno.

El secretario dijo que la aprobación de la medida “va a depender del estudio económico que se encomendó. Porque, sí sería un alivio para el consumidor, pero al mismo tiempo sería una reducción en el presupuesto del gobierno. Habría que buscar alguna otra medida para lograr unos ahorros o alguna otra fuente que sustituya esos fondos en el Fondo General”.

¿Qué es la crudita?

La crudita es un aumento al impuesto sobre el barril del petróleo crudo y sus derivados.

La pieza legislativa que dio paso al aumento de $9.25 a $15.50 sobre el barril de petróleo, que se convirtió en la Ley 1 del 15 de enero de 2015, fue firmada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla.