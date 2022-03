Como le ha ocurrido a muchos puertorriqueños, Víctor Sánchez emigró hace algunos años otro estado de los Estados Unidos por razones de trabajo. Eventualmente, dejó la compañía con la que trabajaba y se unió a la cadena de restaurantes de comida rápida Chick-fil-A, y desde el primer momento abogó por traerla a Puerto Rico, hasta que finalmente mañana, jueves, tendrá la oportunidad de ver esa aspiración convertida en realidad, cuando abra sus puertas al público el primer restaurante de la cadena en la Isla.

“Primero que nada, esto es un sueño hecho realidad. Ya llevo 23 años viviendo en Estados Unidos, en Atlanta particularmente. Me fui básicamente por oportunidades de trabajo allá. Me fui con la compañía que trabajaba anteriormente. Me fui de esa compañía y comencé a trabajar con Chick-fil-A. Llevo ya siete años en la empresa. Y desde el primer el día que llegué a la compañía yo dije, ‘Chick-fil-A va a hacer bien en Puerto Rico’, así que es una de las cosas que siempre empujaba y motivaba a la organización a que abriéramos en Puerto Rico”, comentó el gerente de operaciones para Puerto Rico de esa cadena de restaurantes.

PUBLICIDAD

En la foto, Víctor Sánchez, Gerente de Operaciones, junto a Ryan Holmes, Director de Operaciones, previo a la apertura de la tienda. ( VANESSA SERRA DIAZ )

“Realmente, es una emoción que hace un par de años decidimos empezar a integrarnos a la comunidad puertorriqueña y ya mañana pues será el primer día que podamos empezar a servirle a la comunidad local. Y no solo se me dio, sino que va a ser en mi pueblo natal, donde me crié”, agregó Sánchez, quien es natural del barrio de Hato Tejas, en Bayamón, municipio donde precisamente abrirá el primero de los Chick-fil-A, en el centro comercial Los Filtros, y donde también se espera abra el segundo, para el verano, en el centro comercial Plaza del Sol. Está en planes otro establecimiento en Humacao.

Sánchez asegura que la apertura va mucho más allá del restaurante con un menú ajustado al gusto local y que con una tradición de platos de pollo de calidad y estilo particular, sino que se han asociado con productores de café y leche locales, para ayudar al avance de la economía de Puerto Rico.

Este primer restaurante, operado por Caitlin Chávez, generará unos 150 empleos a la comunidad. Estará abierto en horario de 6:30 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a sábado.

Impacto a la comunidad local

Para celebrar la apertura del primer restaurante Chick-fil-A en Puerto Rico, la empresa anunció la donación de $200,000 al Banco de Alimentos para apoyar a quienes están en mayor riesgo de inseguridad alimentaria y reforzando los esfuerzos de ayuda en caso de desastre.

El restaurante de Chávez participará en el programa Chick-fil-A Shared Table™, que ayuda a los propietarios de restaurantes a combatir el hambre en sus comunidades locales, según se informó.

PUBLICIDAD

La iniciativa redirige los excesos de comida del restaurante a comedores sociales locales, refugios, bancos de alimentos y organizaciones benéficas necesitadas. Chick-fil-A Los Filtros hará su parte para reducir el desperdicio de alimentos en su cocina con un enfoque de “cocinar menos, más frecuente”, reduciendo o eliminando la cantidad de comida que se queda sin servir. Cuando haya exceso de comida, Chick-fil-A Los Filtros los donará a un socio de la comunidad local.

Desde el 2012, el programa Chick-fil-A Shared Table ha donado más de 12 millones de comidas a los necesitados en los Estados Unidos y Canadá.