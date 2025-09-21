El sorteo del Powerball dejó este domingo dos premios mayores en Puerto Rico: uno de $100,000 y otro de $50,000.

Según el portal de esta lotería, los números ganadores fueron el 15, 29, 64, 66, 67, con el bolo rojo del 4.

Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador.

Además de estos dos premios de $50,000 y $100,000, se reportaron más de una decena de premios de $200.

Ganadores en Puerto Rico del Powerball, 20 de septiembre ( Fotocaptura )

Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $101 millones.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.