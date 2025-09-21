El sorteo del Powerball dejó este domingo dos premios mayores en Puerto Rico: uno de $100,000 y otro de $50,000.

Según el portal de esta lotería, los números ganadores fueron el 15, 29, 64, 66, 67, con el bolo rojo del 4.

Al momento, se desconoce en qué pueblo y negocio se vendió el boleto ganador.

Además de estos dos premios de $50,000 y $100,000, se reportaron más de una decena de premios de $200.

Ganadores en Puerto Rico del Powerball, 20 de septiembre
Ganadores en Puerto Rico del Powerball, 20 de septiembre (Fotocaptura)

Ningún boleto acertó los seis números del sorteo del sábado, por lo que el premio mayor del Powerball continúa acumulándose y ahora asciende a $101 millones.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.