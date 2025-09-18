El pasado sorteo del Powerball dejó en California en el centro de la atención. Un billete adquirido en Cash N Dash Financial Services, un pequeño local de Gardena al sur de Los Ángeles, acertó cinco de los seis números y obtuvo un premio de US$377,050.

Aunque se quedó a un paso del jackpot de US$55 millones, la tienda ahora se convirtió en la inesperada “casa de la suerte”, mientras los encargados buscan al afortunado que todavía reclamó el dinero.

Cómo se dieron los resultados del sorteo

El sorteo, realizado el sábado 13 de septiembre, arrojó la combinación de bolas blancas 28, 37, 42, 50 y 53, junto con la Powerball roja número 19.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Powerball.com, nadie acertó la secuencia completa, lo que elevó el premio mayor acumulado a US$64 millones para el siguiente sorteo.

En paralelo, jugadores de Iowa, Massachusetts y Maryland con el mismo nivel de aciertos recibieron un millón de dólares cada uno, ya que en esos estados los pagos siguen una fórmula distinta a la de California.

El local de Gardena no solo vendió un boleto ganador: ahora recibe atención mediática y de curiosos que lo ven como un punto de buena fortuna.

Según la Asociación Multi-State Lottery, las tiendas que venden boletos premiados suelen experimentar un aumento en las ventas durante semanas. Para los propietarios, es una oportunidad única de promoción.

Aunque el ganador de Gardena aún no aparece, expertos en juegos de azar recuerdan que premios de este tipo deben reclamarse en un plazo limitado.

Además, como explicó a AP un portavoz de la Lotería de California, los pagos en este estado se calculan con base en ventas y número de ganadores, lo que explica la diferencia con otros estados.