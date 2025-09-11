La suerte sigue cayendo en Puerto Rico.

Otro premio secundario del Powerball aterrizó en la Isla en el sorteo de este miércoles, según la página cibernética de esa lotería.

Se indicó que el premio es de $100 mil en una jugada de Power Play.

Los números ganadores del sorteo del miércoles fueron: 2, 24, 45, 53, 64 y el bolo rojo 5.

El agraciado en Puerto Rico acertó cuatro de esos números más el bolo rojo.

En este pasado sorteo nadie logró acertar el gran pote por lo que la cifra para este sábado aumentó a $50 millones.

El pasado sábado, cuando estaban en juego los $1,800 millones de esta famosa lotería, en Puerto Rico cayeron cinco premios de $100 mil, tres de ellos en el municipio de Camuy.

Los boletos de Powerball cuestan dos dólares, y la lotería se puede jugar en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.