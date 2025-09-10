En 2025, la lotería Powerball está disponible en la mayor parte de Estados Unidos, pero no en todo el territorio. Mientras millones de jugadores buscan cambiar su suerte en cada sorteo, cinco jurisdicciones mantienen la prohibición.

¿En qué estados no se puede jugar Powerball?

De acuerdo con el portal de análisis demográfico y estadístico World Population Review, en 2025 Alabama, Alaska, Hawaii, Nevada y Utah son los únicos estados que no participan del sistema. En el resto del país, además de Washington D. C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la venta de tickets está habilitada.

¿Por qué esos seis estados de EE.UU. quedaron fuera del Powerball?

Existen territorios con razones muy particulares —desde restricciones legales y religiosas hasta decisiones políticas y económicas— que los mantienen fuera de la lotería Powerball.

Utah y Hawái: ambos estados tienen prohibido el juego en todas sus formas, incluidas las rifas caritativas. En Utah, el peso de la religión mormona hace casi imposible modificar la Constitución, y en Hawái, pese a intentos legislativos, el Código Penal es explícito en sancionar cualquier tipo de lotería.

Nevada: la Legislatura decidió hace más de 50 años que el estado sería exclusivamente de casinos y no de loterías. La norma sigue vigente y solo se autorizan sorteos benéficos muy acotados.

La venta online o por correo que cruce fronteras estatales está prohibida. Las loterías pueden negarse a pagar un premio si el ticket fue adquirido en un sitio web no autorizado. Por eso, se recomienda siempre verificar las condiciones en la lotería oficial del estado donde se apuesta.

Los estados con más ganadores de Powerball

De acuerdo con otro relevamiento de World Population Review, que recopila todos los sorteos desde la creación del juego en 1992 hasta marzo de 2025, el reparto de ganadores del premio mayor de Powerball no ha sido uniforme en los Estados Unidos.

El análisis muestra que Indiana encabeza el ranking histórico con 39 ganadores, lo que representa un 9.4% del total de jackpots entregados en más de tres décadas. Le sigue Missouri, con 31 ganadores (7.5%), y en tercer lugar se ubica Minnesota, con 22 (5.3%). Otros estados con cifras destacadas son:

Pennsylvania, con 20 ganadores (4.8%)

Wisconsin, con 19 (4.6%)

Kentucky, con 18 (4.3%)

Florida y Louisiana, ambos con 17 (4.1%)

California, con 15 (3.6%)

Arizona, con 14 (3.4%)

En contraste, el informe indica que Maine, Mississippi, Dakota del Norte y Wyoming no registraban hasta esa fecha ningún ganador del premio mayor, al igual que las Islas Vírgenes de EE.UU.

¿Cómo se juegan los sorteos y cuáles son las chances?

Powerball, lanzado en 1992, se distingue por utilizar dos máquinas: una con 69 bolas blancas y otra con 26 rojas. Cada jugada cuesta US$2, aunque en Idaho y Montana el billete se vende combinado con la opción Power Play y el valor mínimo asciende a US$3.

El jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y uno entre el 1 y el 26 para la bola roja, conocida como Powerball. Esa elección puede hacerse manualmente en una boleta o bien dejar que el sistema de la lotería genere una combinación aleatoria.

Los sorteos se realizan tres veces por semana —lunes, miércoles y sábado tarde en la noche en el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee, y son transmitidos en vivo.

Formas de ganar la lotería Powerball

El pozo se acumula hasta que aparece un ganador, y existen nueve formas distintas de obtener premios, que van desde acertar solo la bola roja hasta adivinar los cinco números blancos más el Powerball, combinación que otorga el jackpot.

Quienes aciertan el premio mayor pueden elegir entre dos modalidades: una anualidad, pagada en 30 cuotas crecientes durante 29 años, o un pago único en efectivo, siempre antes de la aplicación de impuestos federales y estatales.