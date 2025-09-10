Aunque para muchos, ganar el premio mayor de la lotería en Estados Unidos puede representar el gran golpe de suerte en la vida, para algunas personas, como este hombre, resulta ser su mayor pesadilla.

En la memoria colectiva, pocas historias de la lotería son tan sorprendentes como la de Andrew Jack Whittaker Jr, quien en 2002, se convirtió en el ganador de $314,000,000 del Powerball, el premio más grande de la época obtenido con un solo boleto.

Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron los problemas: robos, demandas, excesos y tragedias familiares marcaron un antes y un después en su vida. En entrevistas posteriores llegó a declarar que ojalá hubiera roto el boleto ganador antes de cobrarlo, compartió Telemundo.

PUBLICIDAD

Al principio el empresario comenzó a donar parte de su fortuna a causas benéficas y a comunidades necesitadas, gesto que en un principio le dio reconocimiento y admiración, pero cuando los problemas llegaron, incluso declaró que su vida personal se vino abajo.

La exposición mediática lo convirtió en blanco de personas con malas intenciones, y su fortuna se redujo drásticamente con el paso de los años. Univisión dio a conocer que Whittaker falleció en 2020 a los 72 años.

Buscan cambiar las reglas de la lotería para proteger a sus ganadores en Estados Unidos

Por casos como el de Andrew Jack Whittaker Jr, muchos estados han cambiado sus leyes para permitir que los ganadores permanezcan en el anonimato, precisamente para evitar este tipo de tragedias.

Por otro lado, abogados especializados recomiendan a quienes resulten afortunados y ganen este tipo de premio tan grandes, reclamen el dinero a través de fideicomisos, sobre todo en los estados donde aun no hay anonimato para ganadores individuales.

Además, declaran que contar con asesores financieros y de seguridad puede ser la mejor opción para ellos, compartió Telemundo.