Varios modelos de máquinas de lavado a presión Ryobi, vendidas en The Home Depot, presentan problemas de sobrecalentamiento y posible expulsión de piezas, por lo que se recomendó suspender inmediatamente su uso.

La cadena tiendas envió un correo electrónico a sus clientes notificando sobre las fallas en los equipos que fueron reveladas por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

El ente de seguridad identificó los modelos eléctricos sin escobillas de Ryobi: RY142300 y RY142711VNM, con ciertos números de serie, con peligro de que el condensador de la máquina “puede sobrecalentarse y reventar, provocando la expulsión forzada de piezas, lo que supone un riesgo de lesiones graves por impacto para el usuario o las personas cercanas”.

PUBLICIDAD

Hacen “recall” de máquinas de lavado a presión Ryobi ( Captura )

Como solución, la empresa indica que los consumidores deben dejar de usar inmediatamente las hidrolavadoras retiradas del mercado y visitar https://www.ryobitools.com/recall para determinar si su artículo está incluido en el retiro.

De ser así, el cliente recibirá un kit de reparación gratuito, que incluye un condensador de repuesto e instrucciones de envío e instalación. No se requiere comprobante de compra (factura).

Hacen “recall” de máquinas de lavado a presión Ryobi ( Captura )

Para más información, puedes llamar a TTI Outdoor Power Equipment al número gratuito 800-597-9624, de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este. También puedes acceder a www.ryobitools.com/ y hacer clic en “Información importante sobre el retiro del mercado” en la parte inferior de la página.