Una reconocida tienda de ropa que marcó a varias generaciones anunció el cierre de varias sucursales, entre ellas una en California que lleva 15 años de operación.

Se trata de Nordstrom, una famosa cadena de ropa que pondrá fin a una icónica sucursal. En este caso se trata de la sucursal ubicada en el centro comercial Santa Mónica Place, que bajará sus persianas sin explicar los motivos del cierre. Aunque fuentes aseguran que la compañía busca optimizar su presencia a través de sucursales cercanas y canales digitales, ya que la tienda física no estaba generando rendimientos.

De acuerdo a lo recopilado porKTLA 5 News, un portavoz de la compañía confirmó quela sucursal cerrará definitivamente el último fin de semana de agosto.Según sus propias palabras, tomar esta decisión “no fue fácil” y remarcó que entienden el impacto que puede tener en la comunidad y en su equipo.

Además de esa icónica sucursal en California, Nordstrom planea cerrar su tiendas que ubican en:

- Saint Louis Galleria, programada para cerrar el 24 de agosto

Previamente, la marca ya había completado cierres en Peabody (Northshore Mall) en Massachusetts, en Empire Outlets en Nueva York y en Missouri.

En Puerto Rico, Nordstrom anunció el cierre permanente de su única tienda, ubicada en The Mall of San Juan en 2020. Esta había reabierto en noviembre de 2018 tras haber permanecido cerrada más de un año por los daños causados por el huracán María. La decisión fue parte de una reestructuración corporativa para enfrentar el impacto económico del COVID‑19