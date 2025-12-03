JetBlue Airways anunció hoy la expansión de su red de vuelos hacia Puerto Rico, que incluirá cinco nuevas rutas directas hacia el Aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU).

El anuncio fue realizado junto a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo (CTPR), Willianette Robles Cancel, en un evento con ejecutivos de la aerolínea.

Estas son las cinco nuevas rutas directas entre Puerto Rico y Estados Unidos:

• Philadelphia – San Juan

• Buffalo – San Juan

• Richmond – San Juan

• Jacksonville – San Juan

• Norfolk – San Juan

Las nuevas rutas comenzarán a operar en marzo del próximo año y añadirán más de 185,000 asientos anuales, con un impacto económico estimado de $119.2 millones.

Como parte del anuncio, también se formalizó un acuerdo cooperativo valorado en hasta $1 millón, destinado a reforzar la presencia de Puerto Rico en mercados estratégicos de Estados Unidos. La gobernadora destacó que esta expansión demuestra la competitividad del destino.

Con esta expansión, JetBlue se consolida como la aerolínea con mayor número de rutas directas hacia Puerto Rico.

“La ampliación de estas rutas confirma que Puerto Rico sigue posicionándose como un destino competitivo y de alto valor para la industria aérea”, afirmó la gobernadora en declaraciones escritas.

Por su parte, Robles Cancel destacó que la incorporación de estas conexiones responde a una estrategia para diversificar la conectividad aérea de la Isla y fortalecer los mercados de mayor generación de visitantes.

“Hoy, más que sumar rutas, estamos ampliando oportunidades para nuestra economía, para nuestros visitantes y para toda la industria que depende del turismo”, señaló la directora de la CTPR.

Mientras, el presidente de JetBlue, Marty St. George, reiteró el compromiso de la aerolínea con Puerto Rico, recordando el rol que ha tenido la Isla en su trayectoria. “Puerto Rico ha dado forma a la identidad de JetBlue durante más de dos décadas… Estamos orgullosos de seguir invirtiendo en Puerto Rico y de crear más oportunidades de viaje”, expresó.

Estas nuevas rutas operarán con frecuencias variadas según la demanda: servicio diario desde Philadelphia; cuatro vuelos semanales desde Jacksonville, Buffalo y Norfolk; y tres desde Richmond.