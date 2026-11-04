Viajar con equipaje documentado será más caro para los pasajeros de JetBlue Airways, luego de que la aerolínea anunciara un nuevo aumento en sus tarifas, el tercero en menos de un año, en medio del alza en los costos de combustible y operación.

La compañía elevó de $45 a $50 el cargo por la primera maleta documentada en clase económica durante periodos de viaje no pico, siempre que se pague con más de 24 horas de anticipación al vuelo. Si el pasajero espera hasta las últimas 24 horas antes de la salida para añadir el equipaje, tendrá que pagar $60.

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En los periodos de mayor demanda, como el verano y los días festivos, la tarifa por la primera maleta aumentó de $49 a $55 cuando se adquiere con más de 24 horas de anticipación. Si se documenta dentro de las 24 horas previas al vuelo, el costo será de $70.

Los aumentos no aplican a los pasajeros que tengan una tarjeta de crédito de marca compartida de JetBlue ni a quienes cuenten con estatus élite en el programa de viajero frecuente de la aerolínea.

“Estamos ajustando las tarifas de equipaje documentado para ayudar a compensar el aumento en los costos de combustible y operación”, indicó la compañía en un comunicado.

La aerolínea explicó que la medida le permite mantener competitivas sus tarifas básicas y ofrecer a los pasajeros la alternativa de pagar por el equipaje documentado únicamente cuando lo necesiten.

El combustible presiona los costos de las aerolíneas

El ajuste ocurre en momentos en que el combustible de aviación ha experimentado un fuerte encarecimiento. Sus precios se han duplicado aproximadamente durante este año, desde el inicio de la guerra en Irán en febrero.

El martes, el combustible de aviación se cotizaba a $4.44 por galón en la región del Golfo de México de Estados Unidos, según datos de la Administración de Información de Energía de ese país.

Este combustible representa el segundo mayor gasto de las aerolíneas, después de los costos laborales. Su encarecimiento ha elevado los gastos de operación de la industria y contribuido a presionar los precios de los boletos.

Además, las principales aerolíneas estadounidenses suelen adoptar ajustes similares cuando una compañía aumenta sus cargos. De hecho, varias empresas del sector elevaron sus tarifas por equipaje a principios de este año, luego de que JetBlue implementara aumentos.