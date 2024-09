Enfocándose en explorar el lado más dulce y atrevido de su portafolio, Johnnie Walker presenta Black Ruby, una variante sofisticada que redefine el arte del whisky y se adentra a la coctelería creativa. Por su pasión y creatividad en la mixología, Puerto Rico fue seleccionado como uno de los tres países en todo el mundo que tendrá al alcance de los consumidores esta exclusiva mezcla.

Johnnie Walker Black Ruby reinventa la perspectiva del whisky tradicional, convirtiéndose en una variante ideal para consumirse en cocteles. Este espíritu cuenta con un perfil más dulce, frutal y suave que aporta un toque delicioso a cualquier bebida, manteniendo el toque ahumado clásico que caracteriza el portafolio de Johnnie Walker Black. Para llegar a este resultado, la Master Blender Emma Walker utilizó barricas de vino y bourbon que le permitieron crear esa dulzura distintiva de este whisky.

“El arte del whisky evoluciona con cada creación en el portafolio de Johnnie Walker, y Black Ruby no es la excepción. La elegancia de este blend es la excusa perfecta para adentrarnos en el mundo de la coctelería y que las personas puedan disfrutar de esta gema en sus barras favoritas”, afirmó mediante comunicación escrita Arturo Savage, embajador de whisky para Diageo en Centro América y el Caribe.

“Walk to the Ruby”

Como parte de este lanzamiento, Johnnie Walker creó el programa “Walk to the Ruby”, donde unió a más de 15 barras y restaurantes puertorriqueños para que los consumidores tengan la oportunidad de degustar esta exclusiva variante y el icónico cóctel Ruby on a Paper, una creación de tres mixólogos locales únicamente para Puerto Rico.

Durante septiembre y octubre, los establecimientos contarán con recetas únicas y visitas de bartenders de la marca para destacar las recetas creada con Johnnie Walker Black Ruby. Los establecimientos que los consumidores podrán visitar son: Hiedra Cocktail Bar en San Juan y Dorado, La Factoría, Lala, Colmena Bar, Tre Amici, El Batey, Identidad, Santaella, Wilo Eatery Bar, Chimera Rooftop, Mario Pagán Restaurant, Raya by Mario Pagán, Fairmont Hotel San Juan, Josefina, Marmalade, Antiguo 26 y Kumo Rooftop.

Este lanzamiento reafirma el compromiso de Johnnie Walker con la innovación y la celebración de la artesanía del whisky. Para más información, accede a www.johnniewalker.com