La cadena de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC) anunció que todos sus restaurantes en Puerto Rico cerrarán a partir de hoy, luego de poner fin a su relación comercial con el franquiciado local Encanto Restaurants.

La empresa que informó sobre el cierre a través de sus redes sociales, también dijo que busca un nuevo operador que le permita reanudar las operaciones de la marca en la Isla.

“Lamentamos compartir que nuestros restaurantes KFC en Puerto Rico están cerrando tras finalizar nuestra relación con el franquiciado local, Encanto Restaurant. Desafortunadamente, Encanto no puede seguir operando de una manera que responde a nuestros estándares de calidad”, precisó KFC en una comunicación compartida.

PUBLICIDAD

“Estamos trabajando para encontrar un nuevo socio franquiciado que nos permita reabir nuestros restaurantes”, agregó la empresa.

KFC también agradeció a sus clientes en Puerto Rico por la lealtad y el respaldo durante las décadas en que la marca ha formado parte de la comunidad puertorriqueña.

Al menos hasta julio de 2026 Encanto Restaurants acumulaba más de 70 registros judiciales, principalmente relacionados con desahucios y cobros de dinero.

Según datos divulgados por Encanto Restaurants en diciembre de 2024, Puerto Rico contaba con 83 restaurantes de la cadena distribuidos alrededor de la Isla. La situación dejaría a cientos de trabajadores sin empleo.