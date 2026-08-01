El premio mayor de Powerball volvió a aumentar y alcanzó un estimado de $707 millones para el sorteo de este sábado, luego de que ningún boleto acertara la combinación ganadora en el sorteo celebrado el miércoles por la noche.

De resultar un único ganador, este podrá escoger entre recibir el premio mediante una anualidad, distribuida en pagos durante 29 años, o reclamar un pago único en efectivo, estimado en $309.7 millones, antes de las retenciones correspondientes por impuestos.

En el sorteo del miércoles, los números ganadores fueron 30, 36, 40, 42 y 57, mientras que la Powerball fue el 2. El multiplicador Power Play fue 2X. Al no haber un ganador del premio mayor, el acumulado continuó creciendo.

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Aunque nadie logró llevarse el jackpot, un boleto vendido en Maryland acertó cinco de los seis números sorteados y obtuvo un premio de $1 millón.

El premio mayor de Powerball permanece sin un ganador desde hace casi tres meses. La última ocasión en que alguien acertó los seis números fue el 2 de mayo de 2026, cuando dos boletos, vendidos en Florida y Texas, compartieron un premio de $20 millones.

Si bien los $707 millones convierten al jackpot en uno de los más altos del año, todavía está lejos del récord histórico de Powerball. El mayor premio en la historia del juego fue de $2,040 millones, ganado por un solo boleto vendido en California durante el sorteo del 7 de noviembre de 2022.

Los boletos de Powerball tienen un costo de $2 por jugada y se venden en 45 estados, además de Puerto Rico, Washington D. C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los sorteos se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 11:00 p.m