La pana, ese versátil alimento que crece en nuestro suelo, continúa ganando espacio fuera de sus preparaciones tradicionales y ahora llega en forma de una masa de pizza.

Amasar, empresa puertorriqueña dedicada al desarrollo de productos a base de pana, anunció el lanzamiento de una masa de pizza elaborada con este ingrediente, una propuesta dirigida a restaurantes que buscan llevar sabores puertorriqueños a nuevas experiencias gastronómicas.

La propuesta lleva un alimento arraigado en la cocina puertorriqueña a uno de los platos más conocidos a nivel internacional: la pizza. Con una textura delgada y crujiente, la masa fina podrá adaptarse a diferentes recetas e ingredientes.

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La pana es conocida como un superfruto. ( Archivo )

“Nueva York tiene su estilo de pizza, Chicago tiene el suyo y sabemos que Puerto Rico tiene los ingredientes y la identidad cultural para desarrollar una versión nuestra. Para nosotros, la pana se convirtió en ese elemento distintivo que conecta la pizza con nuestras raíces, mientras cada chef tiene la libertad de interpretarla desde su propio concepto”, expresó Marisol Villalobos, CEO de Amasar.

Desde sus comienzos en 2016, la empresa ha trabajado en desarrollar nuevas formas de aprovechar la pana, comenzando con harinas libres de gluten y altas en fibra y evolucionando hacia nuevas opciones culinarias.

El lanzamiento de esta masa fina de pizza marca una nueva etapa para la empresa al ampliar su oferta con productos elaborados a base de pana. Con esta evolución, Amasar busca consolidarse como una plataforma de productos nutritivos y de ingredientes simples a base de este superfruto.

“Queremos demostrar que la pana puede disfrutarse de muchas maneras. Con esta masa buscamos ofrecer una alternativa que combine valor nutricional, sabor y creatividad, sin dejar a un lado la experiencia de disfrutar una buena pizza”, añadió Villalobos.

Además de ser libre de gluten y alta en fibra, la masa busca ampliar las posibilidades para restaurantes que quieran experimentar con ingredientes locales y crear una pizza propia, desde combinaciones tradicionales hasta interpretaciones más contemporáneas.

La masa está disponible en Puerto Rico mediante Ballester Food Services, que tiene a su cargo su distribución para el mercado de alimentos.