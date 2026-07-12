Con la acelerada digitalización, el uso de una tarjeta de crédito es cada vez más común.

Synchrony Bank, un banco en línea y empresa de servicios financieros al consumidor asegurada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés), recordó que el beneficio principal de tener una tarjeta de crédito es que mejora el puntaje crediticio. Los puntajes crediticios más altos abren la puerta a mejores oportunidades para solicitar préstamos o hacer grandes inversiones.

Además de ofrecer recompensas a sus clientes por usarlas, quizás más importante es el hecho de que ofrecen una mayor protección contra el fraude y dificultan el acceso al dinero del titular por delincuentes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el uso que les des puede tener un impacto considerable en las finanzas personales durante décadas. Muchas personas no consideran cuán significativos son los daños al historial crediticio cuando se hace mal uso de las tarjetas.

Los 11 peores errores que se pueden cometer al usar una tarjeta de crédito, según especificó la organización sin fines de lucro Money Management International (MMI), son:

1. Atrasarse en los pagos

El pecado más grande es dejar que los pagos expiren. Un pago con más de 30 días de atraso puede quedar registrado en el historial crediticio durante siete años. Una vez que los pagos atrasados se acumulen, corres el riesgo de que tu cuenta entre en incumplimiento y sea enviada a cobranzas.

2. Maximizar una cuenta

No deberías gastar lo que no tienes. Si gastas demasiado con una tarjeta de crédito, el crédito disponible disminuirá. Maximizar el límite de crédito reduce el crédito disponible, un riesgo ante emergencias, y daña el puntaje de crédito.

3. Superar el límite

Aunque no puedas usar la tarjeta, continúa haciendo los pagos adecuados contra el saldo. De lo contrario, los cargos, incluidos por intereses, pueden hacer que tu saldo supere el límite de la cuenta. Una vez que suceda, es muy probable que te cobren una tarifa por encima del límite.

4. Transferir constantemente

El constante movimiento de saldos antiguos a nuevas tarjetas con buenas ofertas introductorias es un grave error. Una transferencia de saldo puede ser útil como parte de una estrategia de pago, pero no debes hacerlo si lo empleas como parte de una estrategia para evitar pagos.

PUBLICIDAD

5. Abrir demasiadas cuentas nuevas

Tener demasiadas cuentas de tarjetas de crédito abiertas puede dañar el puntaje crediticio, máxime si solicitas muchas en poco tiempo o si las manejas incorrectamente. Lo mismo sucede si se reemplazan cuentas antiguas con cuentas nuevas. Para una salud crediticia óptima, debes mantener una colección variada, pero relativamente pequeña, de tarjetas que permanezcan abiertas y al día.

6. Pagar solo el mínimo adeudado

Cuanto mayor sea el saldo restante al final del mes, mayor será el cargo por intereses. Esto hará que las deudas también aumenten. Cuanto más alta sea la deuda, más tiempo se tardan en pagar.

7. Cofirmar una tarjeta que no controlas

Alguien con un crédito poco favorable, o que simplemente no lo tenga, puede algún día pedirte que firmes conjuntamente un préstamo o una solicitud de tarjeta de crédito. No caigas, pues serás responsable del pago de esa deuda. ¡Di que no!

8. Retirar efectivo

Muchas tarjetas de crédito te permiten tomar un adelanto en efectivo contra el límite de crédito. Esta práctica no es recomendable, porque las tasas y condiciones del adelanto en efectivo suelen ser diferentes y más costosas que las de las compras normales.

9. Pagar por privilegios y recompensas que no usas

Algunas tarjetas van más allá de simplemente prestar dinero a una tasa de interés fija y ofrecen recompensas y beneficios por su uso. Esas tarjetas también vienen con cuotas anuales, lo que significa que estás pagando por adelantado por el derecho a pedir prestado dinero que luego devolverás. Si el valor de las recompensas es mayor que la cuota anual, la tarjeta puede valer la pena. De lo contrario, puede que convenga elegir otra tarjeta.

10. Perderla

Guarda bien la tarjeta, ya que un ladrón puede hacer mucho daño en poco tiempo con su uso indiscriminado.

11. Nunca usarla

Para construir un historial crediticio, tienes que usarla. Hazlo aunque sea para compras pequeñas.