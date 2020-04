La mayoría de las estaciones de gasolina evalúan cerrar sus puertas este próximo “jueves a las 7:00 p.m. con el toque de queda” y no volverán a abrir hasta el lunes “entre 5:00 a.m. a 6:00 a.m.”, si la gobernadora no enmienda la orden ejecutiva que establece un toque de queda y les permite a estos comerciantes vender artículos de consumo, informó el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico, Rafael Mercado.

Solo permanecerían abiertas menos de un 20% de las gasolineras de la Isla, que en total suman 1,200 estaciones, si no se enmienda la mencionada orden ejecutiva que establece que los gasolineros solo podrían vender gasolina durante el viernes, sábado y domingo. Las estaciones que operarían serían las que operan las 24 horas al día.

“Estructuralmente, no están preparadas para cerrar. Tendrán allí a un empleado, aunque operen con pérdidas”, sostuvo el comerciante en entrevista con Primera Hora.

Esta decisión de cerrar las gasolineras es una voluntaria, según explicó Mercado. Sin embargo, “una inmensa mayoría, entre 80% a 90% ya han comunicado que las estaciones van a estar cerrando”.

“Básicamente, hemos recibido muchas llamadas que si la orden es como está, no van a abrir”, sostuvo.

Agregó que “la experiencia del pasado domingo, 5 de abril nos demostró los problemas que causa la orden para los consumidores y para los detallistas. Muchos consumidores que se acercaron a las estaciones para comprar artículos como leche o pan, en casos de urgencia, no pudieron comprarlos. Muchos detallistas, por su parte, se vieron obligados a cerrar sus estaciones y exponerse al vandalismo, porque no es posible operar de forma rentable vendiendo gasolina solamente”.

Mercado informó que le ha enviado cartas a Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, y al task force económico creado por la gobernadora Wanda Vázquez para solicitarle que se enmiende la orden ejecutiva y permitieran las ventas de productos en gasolineras este fin de semana de Semana Santa y los domingos subsiguientes.

Aclaró que en pasadas Semanas Santa no han tenido restricciones de venta, como se ha impuesto ahora durante la emergencia causada por el coronavirus.

Señaló que vender productos no le causa a las gasolineras acumulación de personas como ocurre en los supermercados y que les ayudaría a no operar con pérdidas, como ocurrió el pasado domingo.

“Le quitamos la presión a los supermercados, porque entonces las gasolineras están bien distribuidas a través de la Isla y aquel consumidor que necesita uno o dos productos lo tiene cerca de su casa, que es menos tránsito”, comentó el líder de los gasolineros.

El domingo pasado la gobernadora informó que tomaría medidas más rigurosas en esta Semana Santa, específicamente de viernes a domingo, para intentar detener la curva de contagio del coronavirus.

Específicamente, señaló que todos los comercios, excepto farmacias y gasolineras, permanecerán cerrados entre el viernes 10 y el domingo 12 de abril. En las farmacias solo operarían los recetarios y las gasolineras se limitarían a vender combustible.