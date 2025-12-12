Plaza Las Américas anunció este viernes la recién apertura de nuevas tiendas y carretas para esta temporada navideña.

Las nuevas tiendas en el centro comercial, ubicado en San Juan, incluyen:

Urban Planet - Concepto de moda para damas y caballeros, ubicado en La Terraza del tercer nivel (antes Forever 21).

Además, Plaza Las Américas estrenó nuevas carretas en varias categorías:

Carolina – Joyería hipoalergénica, ubicada en el pasillo de JCPenney a Macy’s, primer nivel.

En 2026, abrirá un restaurante Wendy’s en el área periferal del centro comercial, frente a Burlington y Pueblo.

Para 2027, los visitantes podrán disfrutar del primer restaurante CVI.CHE 105 en Puerto Rico, que se ubicará en un moderno espacio frente a The Cheesecake Factory.

De otra parte, Plaza Las Américas anunció la instalación de nuevas estaciones de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. El centro comercial contará con tres estaciones de nivel 2 y una estación de nivel 3, ubicadas en el estacionamiento cercano a la tienda Marshalls.

“En Plaza, trabajamos continuamente para ofrecer a nuestros visitantes experiencias únicas, variadas y memorables. Las nuevas aperturas, junto a los proyectos que vienen en camino, demuestran nuestro compromiso con mantener una oferta vibrante y relevante para nuestros visitantes. Esta temporada navideña nos llena de entusiasmo al recibir conceptos que complementan nuestra misión de ser el principal destino de compras y entretenimiento en Puerto Rico”, sostuvo en declaraciones escritas Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas.