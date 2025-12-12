Plaza Las Américas anunció este viernes la recién apertura de nuevas tiendas y carretas para esta temporada navideña.

Las nuevas tiendas en el centro comercial, ubicado en San Juan, incluyen:

  • Urban Planet - Concepto de moda para damas y caballeros, ubicado en La Terraza del tercer nivel (antes Forever 21).
  • New Era Cap - Tienda insignia de la marca global de deporte y estilo, localizada en el pasillo de JCPenney a Macy’s en el primer nivel.
  • Build-A-Bear Workshop - Tienda emblemática de peluches personalizados, también en el pasillo de JCPenney a Macy’s en el primer nivel.
  • Arecibo Home Design X Tu Planta PR - Nuevo concepto de showroom de enseres electrodomésticos, baterías y generadores para el hogar, ubicado en el pasillo de Macy’s a JCPenney en el segundo nivel.

Además, Plaza Las Américas estrenó nuevas carretas en varias categorías:

  • Carolina – Joyería hipoalergénica, ubicada en el pasillo de JCPenney a Macy’s, primer nivel.
  • Diseños Fravier – Joyería artesanal, en el pasillo del Atrio Central a JCPenney, segundo nivel.
  • Latitud PRfecta – Moda tropical para toda la familia, en el pasillo de JCPenney a Macy’s, primer nivel.
  • Pizca – Productos culinarios gourmet, en el pasillo de JCPenney a Macy’s, primer nivel.
  • Pop Culture Depot – Cultura pop y coleccionables, frente a los cines, segundo nivel.
  • Sveti Stefan by Bea – Zapatillas con estilo, en el pasillo de JCPenney a Macy’s, primer nivel.

En 2026, abrirá un restaurante Wendy’s en el área periferal del centro comercial, frente a Burlington y Pueblo.

Para 2027, los visitantes podrán disfrutar del primer restaurante CVI.CHE 105 en Puerto Rico, que se ubicará en un moderno espacio frente a The Cheesecake Factory.

De otra parte, Plaza Las Américas anunció la instalación de nuevas estaciones de recarga para vehículos eléctricos e híbridos. El centro comercial contará con tres estaciones de nivel 2 y una estación de nivel 3, ubicadas en el estacionamiento cercano a la tienda Marshalls.

“En Plaza, trabajamos continuamente para ofrecer a nuestros visitantes experiencias únicas, variadas y memorables. Las nuevas aperturas, junto a los proyectos que vienen en camino, demuestran nuestro compromiso con mantener una oferta vibrante y relevante para nuestros visitantes. Esta temporada navideña nos llena de entusiasmo al recibir conceptos que complementan nuestra misión de ser el principal destino de compras y entretenimiento en Puerto Rico”, sostuvo en declaraciones escritas Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas.

