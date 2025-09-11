Plaza Las Américas anunció una serie de proyectos de modernización e infraestructura que incluyen la instalación de nuevas escaleras eléctricas, la habilitación de 150 nuevos espacios de estacionamiento y la implementación de un sistema digital para el servicio de valet parking.

Las mejoras forman parte de su estrategia para optimizar la experiencia de los visitantes y preparar el centro comercial para la próxima temporada alta.

Entre los proyectos más destacados está la instalación de nuevas escaleras eléctricas frente a la fuente, que conectan el primer nivel con La Terraza en el tercer piso. La obra, que tomó 52 días y más de 10,000 horas de trabajo, representó una inversión de $1.6 millones. En total, se instalaron cuatro escaleras con un peso combinado de 80,000 libras.

También integrarán un sistema digital de valet parking, que busca ofrecer mayor comodidad y eficiencia a sus clientes.

En las próximas semanas comenzará la demolición de la antigua estructura de Sears Auto, un espacio que será transformado en un área con 150 nuevos estacionamientos.

Este proyecto estará listo a tiempo para la temporada navideña, con el objetivo de aliviar la demanda de espacios en los meses de mayor actividad comercial.

“En Plaza Las Américas trabajamos constantemente para ofrecer a nuestros visitantes instalaciones modernas y convenientes. Estos proyectos son una muestra de nuestro compromiso por brindarles la mejor experiencia de compra, entretenimiento y servicio en el principal centro comercial del Caribe”, expresó Edwin Tavárez, gerente general de Plaza Las Américas.