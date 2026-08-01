Lo que para muchos es una simple peseta, para los coleccionistas puede representar una pequeña fortuna.

Algunas monedas de 25 centavos estadounidenses han multiplicado su valor gracias a su escasez, errores de acuñación o por haber sido fabricados con plata, alcanzando precios de miles e incluso decenas de miles de dólares en el mercado numismático.

A continuación, algunas de las monedas más codiciadas por los expertos:

Peseta Washington de 1932-D

Considerado uno de los ejemplares más difíciles de conseguir de la serie Washington, fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver durante la Gran Depresión. Solo se produjeron 436,800 unidades, lo que lo convierte en una pieza muy buscada.

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Dependiendo de su estado de conservación, su valor puede ir desde unos $3,000 hasta superar los $10,000.

Peseta Washington de 1932-S

La versión acuñada en San Francisco también es altamente apreciada. Aunque su tirada fue de apenas 408,000 ejemplares, suele encontrarse con mayor frecuencia que la moneda de Denver.

Los ejemplares pueden venderse desde $80 hasta más de $2,000, según su condición.

Peseta de plata acuñados hasta 1964

Todas las monedas de 25 centavos fabricadas hasta 1964 contienen 90% de plata, por lo que su valor supera el facial incluso si están desgastadas.

Las fechas más escasas o mejor conservadas pueden alcanzar precios mucho más altos entre coleccionistas.

Peseta de 1965 acuñado sobre plata

En 1965 comenzó la transición a monedas de cobre y níquel, pero algunas fueron fabricadas accidentalmente sobre discos de plata sobrantes del año anterior.

Estas piezas pueden identificarse por su peso: una moneda común pesa 5.67 gramos, mientras que la versión de plata alcanza 6.25 gramos.

Los ejemplares certificados han llegado a venderse entre $5,000 y $16,800.

Peseta de 1950 con error de ceca

Las variedades conocidas como 1950-D/S y 1950-S/D presentan una marca de ceca estampada sobre otra, un error poco común.

Las monedas circuladas suelen venderse entre $60 y $125, mientras que las mejor conservadas pueden superar los $4,200.

Peseta de 1982-P y 1983-P

Aunque fueron acuñados en grandes cantidades, son escasos en estado impecable porque pocas personas los conservaron sin circular.

Los ejemplares certificados con excelente conservación pueden alcanzar precios elevados.

Peseta Proof de 1970 sobre una moneda canadiense

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Uno de los errores de acuñación más raros ocurrió cuando una moneda estadounidense fue estampada sobre una moneda canadiense de plata de 1941.

Uno de estos ejemplares se vendió en una subasta por $7,800, aunque otros podrían alcanzar cifras mayores.

Peseta del Bicentenario de plata

Las monedas conmemorativas de 1976 son comunes, pero existe una versión especial fabricada con 40% de plata para coleccionistas.

Generalmente se venden entre $10 y $20, aunque las mejor conservadas pueden valer más.

Peseta de Wisconsin de 2004 con hoja adicional

Algunas monedas del programa de los 50 estados muestran una hoja extra en la mazorca de maíz del reverso.

Dependiendo de la claridad del error y su estado, pueden venderse entre $25 y $400.

Peseta de Minnesota de 2005 con doble acuñación

Otro error muy buscado presenta una duplicación visible en algunos árboles del diseño.

Las piezas más definidas también alcanzan precios de $25 a $400.

Peseta Proof de plata de los estados (1999-2008)

Estas versiones especiales para coleccionistas suelen venderse entre $5 y $12 cada una, aunque una colección completa en su empaque original puede valer mucho más.

Pesetas con la marca “W”

Entre 2019 y 2020, la Casa de Moneda de West Point produjo monedas destinadas a la circulación con la letra “W”.

Aunque conservan su valor facial para el comercio, entre coleccionistas suelen venderse entre $10 y $25, y más si permanecen sin desgaste.

¿Cómo saber si una moneda puede valer más?

Los especialistas recomiendan revisar cuidadosamente la fecha, la marca de ceca y el peso de la moneda. Una lupa de aumento puede ayudar a detectar errores de acuñación que pasan desapercibidos a simple vista.

Si se sospecha que una pieza es rara, lo más aconsejable es someterla a una certificación profesional antes de venderla y comparar su precio con ventas recientes en subastas especializadas, ya que su valor dependerá en gran medida de su autenticidad y estado de conservación.