¡No te dejes coger!

A días de que Bad Bunny arranque su histórica residencia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 11 de julio, la secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor, Valerie Rodríguez Erazo, hizo el llamado al público a conocer sus derechos al momento de elegir un párking privado.

La ejecutiva habló con Primera Hora y aseguró que la agencia ya cuenta con estrategias para informar sobre lo que necesitas considerar cuando dejes tu carro en un estacionamiento para disfrutar la serie de conciertos “No me quiero ir de aquí”, que se da en el marco de su exitoso álbum “Debí tirar más fotos”.

PUBLICIDAD

Uno de los planes consistirá en presentar a través de sus redes sociales oficiales sobre 20 establecimientos con licencia otorgada por la entidad gubernamental para que los ciudadanos salvaguarden sus vehículos de motor, así como sus precios y servicios.

“Los precios de los estacionamientos ha sido algo que le hemos dado bien duro, no tan solo en el Choliseo, sino en todo Puerto Rico, para que eviten que les tomen el pelo”, aseguró Rodríguez Erazo.

Además, advirtió a los comercios a no pasarse de listos con las tarifas, porque “siempre voy cuando no me esperan”, tal como ocurrió a principios del mes pasado, cuando visitó 272 parkings autorizados, donde se encontraron 61 establecimientos incurriendo en violaciones a reglamentos esenciales.

“Yo sé que todo Puerto Rico sabe que ya mismo empiezan los shows de Bad Bunny, y espero que los comercios continúen siendo honestos y que no traten de abusar del pueblo”, agregó.

¿Pero qué pueden ser prácticas abusivas al momento de buscar dónde dejar el carro? Primera Hora te comparte algunos detalles:

Cobrar cargos por reservación: Rodríguez Erazo aseguró que los comerciantes no están autorizados para reservar un estacionamiento, menos aún por una tarifa adicional. “Se han puesto creativos porque, dependiendo del concierto, enviaban mensajes por WhatsApp diciendo que si reservas de antemano, en vez de $15, te empiezan a cobrar $20, y que tenías que pagar por ATH Móvil”, expuso. “Eso, nada más, hay un sinnúmero de violaciones porque no hay reservas que valgan“, apuntaló. Cambios de tarifas improvisados: la servidora también recordó que los establecimientos no pueden alterar las tarifas de sus estacionamientos a diferencia de lo que les autorizó la agencia reguladora. “La tarifa que ellos cobran es la que pone DACO, ¡y se acabó! Si están autorizados a cobrar $15 para un evento especial, eso es lo que tienes que pagar", indicó. No brindar dos métodos alternos de pago: la secretaria también resaltó que todos los propietarios de estacionamientos deben proveer al menos dos métodos de pago. “Cash y ATH Móvil hacia un teléfono personal es lo mismo”, destacó la jefa de DACO, enfatizando que el consumidor debe obtener un recibo al momento de pagar por el parking, así como un boleto de entrada que indique el nombre del operador. “Ese nombre del operador responde en el caso de que se experimente una negligencia, que en el caso de que se pruebe que la hubo, ellos pueden responder por bienes del vehículo o hasta por el propio vehículo”, informó. El parking no se puede quedar solo: Rodríguez Erazo también expuso que los estacionamientos deben contar con personal en todo momento para garantizar la seguridad de los carros que pernocten en el espacio. Igualmente, dichos espacios deben contar con iluminación. “Eso de pagar $20 y cuando regresas del concierto no hay nadie, eso no se puede, porque la gente paga por un servicio y el servicio exige un mínimo de seguridad”, destacó. Deben tener parking para personas con impedimentos: la jefa de DACO también advirtió que todos los establecimientos deben contar con espacios designados para personas con impedimento que estén debidamente rotulados. “Cada estacionamiento debe cumplir con el mínimo de estacionamientos requerido por el reglamento”, sostuvo, recordando que cada propietario debe, por lo menos, proveer cuatro espacios para personas con impedimentos por los primeros 100 espacios regulares, y uno por cada 100 espacios regulares adicionales. Ojo con la capacidad: la ejecutiva también recordó a los comerciantes que respeten el máximo de capacidad de sus espacios. “Muchos violan la capacidad máxima de espacio. Estamos viendo que se ponen a cobrar entrada para estacionarse en la grama y cuando nada sucede todo está bien, pero si hay una emergencia esto puede ser detrimental para atender una situación de manera oportuna”, destacó. El “valet parking” se ofrece desde la entrada: otra práctica que Rodríguez Erazo exhortó a los consumidores a estar atentos es que, si el establecimiento cobra por “valet parking”, el servicio se provee desde el momento que entras al espacio. “No quiero volver a escuchar la excusa de que: ‘ay, yo se los ofrecí’, porque es mentira, no lo ofrecen. Si hay servicio de ‘valet’, el ciudadano da la llave desde el momento en que entra y ellos tienen que estacionar el vehículo”, resaltó, al tiempo que explicó que si le ofrecen al cliente que estacione su propio carro, el consumidor sólo debe pagar la tarifa de estacionamiento por hora o el precio por evento especial.

Rodríguez Erazo exhortó al público que, en el caso de ver alguna incongruencia en algunos de los comercios, pueden enviar sus denuncias a través de querellas@daco.pr.gov, llamando al (787) 722-7555, o accediendo a www.daco.pr.gov.