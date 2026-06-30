Liberty anunció hoy que ha extendido el período para realizar llamadas de larga distancia internacional desde Puerto Rico a Venezuela sin costo desde hoy hasta el domingo, 5 de julio. Este beneficio está disponible para todos los clientes móviles de Liberty con cuenta personal o de negocios.

“Decidimos extender este beneficio para continuar facilitando la comunicación entre Puerto Rico y Venezuela durante esta emergencia”, dijo Giovanna Ramírez de Arellano, directora senior de comunicaciones y responsabilidad social corporativa de Liberty Puerto Rico. “Los clientes de Liberty, tanto individuales como corporativos, que tienen familiares, amistadas y colegas en Venezuela tienen la tranquilidad de poder mantener ese lazo de apoyo tan esencial en estos momentos”.

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La iniciativa se lanzó para apoyar a quienes necesitan verificar el bienestar de sus familiares, coordinar ayuda o mantenerse comunicados durante la emergencia. La exención de cargos aplicará automáticamente a llamadas móviles generadas desde Puerto Rico hacia números en Venezuela desde hoy hasta el domingo, 5 de julio. Los clientes no necesitan tomar acciones adicionales.

15 Fotos El estado La Guaira fue el más afectado por los potentes terremotos de 7.2 y 7.5 que estremecieron el país.

“Este es el momento de solidarizarnos con la gente de Venezuela, tanto las personas afectadas directamente en el territorio venezolano como la comunidad venezolana en Puerto Rico. Esta acción es parte de nuestro compromiso de apoyar a las comunidades que servimos y proveer nuestros servicios ágilmente para ayudar a nuestros clientes y sus familias a través de la emergencia”, concluyó Ramírez de Arellano.