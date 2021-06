Liberty Puerto Rico anunció hoy que está relanzando su aplicación Liberty Go, la cual ya está disponible en las tiendas de aplicaciones principales exclusivamente para clientes de televisión de la compañía y sin costo adicional alguno.

La aplicación rediseñada, que estuvo previamente disponible en una versión Beta, ha sido actualizada para arreglar algunos errores y añadir algunas mejoras. Esta sustituye la antigua aplicación de Liberty Go, cuenta con más funciones a través de las cuales los usuarios pueden disfrutar de televisión en vivo de los canales a los que ya están suscritos. Estas incluyen una nueva y moderna interfaz, un buscador de recomendaciones de contenido, contenido On Demand, y una opción para control parental, además de la función de Replay de Liberty. La aplicación también incluye una guía de programación que le permite a los clientes ver el contenido que se transmite en los canales a los que están suscritos. Los usuarios también pueden adelantarlo hasta siete días y retrocederlo utilizando la función de Replay TV en los canales en que esté disponible. En la guía aparecen todos los canales de la alineación completa de Liberty, de los cuales los clientes podrán ver contenido de hasta 145 canales dependiendo del servicio de televisión al que están suscritos.

Por otro lado, los clientes con el Hub TV tendrán una experiencia de 360 grados con su servicio de televisión una vez bajen la aplicación. Ellos podrán continuar viendo sus programas, películas y series del Hub TV y de la aplicación, reiniciar contenido que ya había empezado, ver contenido grabado en el Hub TV y en la aplicación, y tener una lista de contenido favorito compartida entre el Hub TV y la aplicación. Ellos también podrán programar grabaciones de contenido con antelación para verlo en otra fecha más adelante.

“Lanzamos nuestra nueva aplicación de Liberty Go para ofrecerle más opciones a nuestros clientes y que así puedan disfrutar de su contenido favorito en sus hogares, o mientras están haciendo diligencias”, dijo Waldo Hooker, vicepresidente de productos y experiencia de Liberty Puerto Rico. “Nuestra nueva aplicación ofrece opciones de búsqueda y recomendaciones más intuitivas, además de nuevas funciones que les brindan a los clientes una experiencia más amigable”.

Los clientes que utilizaron la aplicación anterior de Liberty Go encontrarán las mismas funciones que siempre disfrutaron de la aplicación, pero la nueva aplicación de Liberty Go también les permitirá hacer cosas que no podían hacer antes como crear una lista de recomendaciones basada en sus preferencias.

Para realzar la experiencia de los usuarios, Liberty ha desarrollado varios recursos educativos para los clientes tales como videos tutoriales, manual del usuario para la aplicación y una pagina informativa dentro del sitio web de la compañía https://www.libertypr.com/libertygo.

Liberty también ofrecerá clases en línea y talleres para mostrarle a los clientes como sacarle el mayor provecho a la aplicación. Las clases en línea se ofrecerán a través de Microsoft Teams el jueves 24 de junio a las 7 p.m., el viernes 25 de junio a las 11 a.m. y el martes 29 de junio a las 4 p.m. y a las 7 p.m. Los clientes solo necesitan buscar el enlace en el mensaje que recibirán por correo electrónico y descargarlos en sus calendarios para entrar a la clase. La compañía también brindará talleres presenciales simultáneos el sábado 26 de junio a las 2 p.m. en sus centros de servicio en Hormigueros, Hatillo, Caguas, Luquillo, Aguadilla y en el Liberty Tower en Hato Rey.

La nueva aplicación Liberty Go ya está disponible para bajar en el App Store o el Google Store gratis. Los clientes que tengan la aplicación anterior de Liberty Go deben borrarla. Para más información sobre Liberty Go, visite https://www.libertypr.com/faqs/libertygo