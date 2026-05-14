El Nuevo Día y Primera Hora, periódicos de la empresa GFR Media, se posicionaron nuevamente como los primeros dos medios noticiosos más visitados y consumidos localmente por los internautas a través de Puerto Rico.

Así lo constató el reciente estudio acerca de las tendencias de uso de Internet en la isla, presentado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME, en inglés), durante el SME Digital and Innovation Forum, celebrado en el Centro de Convenciones.

De acuerdo con el Puerto Rico Digital Trends Study, el 59.4% de los lectores del país prefieren acceder a elnuevodia.com para informarse sobre el acontecer noticioso.

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Por otro lado, el 58.3.% de los internautas visitan primerahora.com para consumir información relacionada con lo que sucede en el país.

Para ambos medios, el resultado de la encuesta representa un incremento en comparación con el 2025 cuando un 41.7% reportó visitar el sitio web de El Nuevo Día, y un 46.1%, el de Primera Hora.

El Nuevo Día y Primera Hora lideran la lista de medios más consumidos en Puerto Rico. ( Suministrada )

Igual que el año pasado, ambos periódicos de GFR Media se situaron como los medios digitales en los cuales los lectores han depositado su mayor confianza para orientarse y consumir contenido.

De acuerdo con el estudio del SME, en tercer lugar, ubicó el periódico El Vocero con un 45.9% y, en cuarto lugar, el diario Metro, que obtuvo una puntuación de 38.5%.

¿Cómo se hizo el estudio?

Anitza Cox Marrero, directora de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, explicó que el estudio, que este 2026 cumple 21 años, busca profundizar en la incidencia, usos y tendencias de los medios digitales en Puerto Rico.

Para ello, el equipo de encuestadores visitó los hogares de 1,000 personas en Puerto Rico, de forma aleatoria, durante el periodo del 15 de marzo hasta el 9 mayo. La muestra estuvo representada por ciudadanos de 12 años o más.

Cox Marrero señaló que el estudio del SME cuenta con un margen de error de aproximadamente 3.1% y un nivel de confianza de 95%.

En comparación con el año pasado, el estudio mostró que hubo un aumento -de 93% a 95%- en la frecuencia con que las personas acceden al Internet y medios digitales.

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De forma más precisa, la encuesta halló que, durante el periodo examinado, 2,782,750 personas se mantuvieron conectadas a Internet.

Otro de los hallazgos del SME es que, en una semana típica, el 50.4% de los usuarios de plataformas digitales prefiere acceder a la prensa digital para consumir contenido noticioso.

En tanto, el 32.3% de los encuestados indicó que prefiere informarse a través de la prensa escrita.

La directora resaltó, a su vez, que, cuando ocurre algún suceso importante o que se vuelve tendencia, el 50% de los internautas prefiere usar las redes sociales como primera fuente de información.

Por otro lado, el 14% de los usuarios consulta a familiares, amigos o colegas; un 14% también acude a la televisión tradicional; 4.2% utiliza la mensajería instantánea; y un 3.8% se dirige a la prensa digital como primera fuente.