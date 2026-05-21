Uno de los retos más grandes de la vida adulta es comprar casa. Y en esta economía… nos tocó jugar en nivel experto.

Tienes que ahorrar el down payment. Bajar las deudas. Tener ingreso suficiente. Un crédito que parezca expediente del FBI. Trabajo estable, siete cartas de referencia, 13 estados de cuenta, dos bendiciones del banco, ser vegano y hacer CrossFit.

Y luego viene la parte divertida: encontrar una casa decente que no parezca propiedad reposeída por el banco y por los espíritus, hacer una oferta y competir contra 384 compradores… todos con cash.

Pero tengo una teoría: a veces, para lograr una meta financiera grande, como comprar casa, lo más importante no es lo que tienes que hacer, sino lo que NO debes hacer.

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Y en el caso de comprar casa, la preaprobación no es el final. Es, básicamente, “vas bien, NO LO DAÑES”. Hasta que no cierres, el banco todavía te está mirando.

Entonces, bienvenidos a la guía no oficial de cosas que NO debes hacer antes de comprar casa… si no quieres que el banco te deje en visto.

Parte 1: Baja la emoción

Primero: no te saques un auto financiado. Sí, sabemos que quieres estrenar carro para la marquesina nueva, pero no es el momento. Para el banco, eso se llama deuda fresca, y deuda fresca antes de una hipoteca es como llegar a una primera cita hablando de tu ex. No lo recomiendo.

Segundo: tampoco compres muebles a crédito para una casa que todavía no es tuya. Aguanta el board de Pinterest hasta después del cierre.

Tercero: no te sobreextiendas. Que estés preaprobado no significa que puedas pagar la casa cómodamente.

Cuarto: no pagues más de lo que la casa realmente vale. Mantente disciplinado.

Parte 2: No hagas nada raro

Quinto: no empieces a usar un banco nuevo. No es el momento de cambiar cuentas.

Sexto: no estés moviendo tus finanzas antes de solicitar el préstamo. El banco odia el misterio. Si tus estados de cuenta parecen episodio de Ozark, el underwriter empieza a sudar.

Séptimo: no consolides deudas sin pensarlo. No es adelanto financiero si te baja el credit score y le abre más preguntas al banco.

Octavo: evita cambiar de trabajo. Aunque odies a tu jefe, aguanta un rato.

Noveno: no te atrases en los pagos de tus otros préstamos. Suena obvio… porque lo es.

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Parte 3: Mantente aburrido

Décimo: no hagas depósitos grandes en efectivo. No levantes sospechas. Ver el sexto punto: no queremos otro episodio de Ozark.

Once: no mientas ni estires la verdad en la solicitud del préstamo. Esto no es Tinder.

Doce: no dejes que hagan indagaciones innecesarias al crédito. Cada inquiry cuenta.

Trece, y esto parece obvio, pero no gastes el dinero del cierre. Ese dinero no está disponible. Es sagrado.

Catorce: no seas codeudor de nadie, especialmente del amigo emprendedor. Si el banco ve que eres responsable por la deuda de otra persona, esa deuda también cuenta como tuya.

Comprar casa no es el momento de ser creativo. Al banco no le interesa tu vision board. Le interesa saber si puedes ser una persona predecible, estable y aburridamente confiable por los próximos 30 años.