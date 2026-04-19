Salir de deudas es una de las metas financieras más importantes para millones de personas, pero no existe una sola forma de lograrlo.

Al igual que ocurre en cualquier situacion personal a diario que hay que fifarse en una meta, en las finanzas personales también hay distintas estrategias para alcanzar la libertad económica.

Dos de los métodos más utilizados son la llamada “bola de nieve” y la “avalancha de deuda”. Ambas son estrategias autodirigidas que permiten organizar y pagar obligaciones como tarjetas de crédito, préstamos personales y otras deudas sin necesidad de intermediarios.

El método avalancha: menos intereses, más ahorro

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El método de avalancha consiste en priorizar las deudas con las tasas de interés más altas, conocidas como APR. La persona continúa pagando el mínimo en todas sus obligaciones, pero dirige cualquier dinero extra a la deuda más costosa.

Una vez saldada esa cuenta, el proceso continúa con la siguiente tasa más alta, creando una especie de “escala de deudas” hasta eliminarlas todas.

La principal ventaja de esta estrategia es financiera: permite ahorrar dinero en intereses y reducir el tiempo total de pago. Sin embargo, puede resultar menos motivadora porque los resultados visibles tardan más en llegar.

El método bola de nieve: motivación paso a paso

En contraste, el método de bola de nieve prioriza las deudas más pequeñas, sin importar la tasa de interés. El objetivo es pagar primero los saldos más bajos para generar sensación de progreso.

A medida que se elimina cada deuda, el dinero destinado a pagos mínimos se libera y se suma al siguiente saldo más pequeño, creando un efecto acumulativo.

Este método es considerado más motivador, ya que permite ver resultados rápidos, aunque puede implicar pagar más intereses en el tiempo.

¿Cuál es mejor?

Expertos señalan que la elección depende del perfil financiero de cada persona. Quienes priorizan el ahorro y la eficiencia suelen inclinarse por la avalancha, mientras que quienes necesitan motivación y resultados visibles optan por la bola de nieve.

También influyen factores como el nivel de endeudamiento, las tasas de interés y el tipo de préstamos. En el caso de deudas estudiantiles o préstamos con opciones de aplazamiento, la estrategia puede variar aún más.

La clave: evitar nuevas deudas

Más allá del método elegido, especialistas coinciden en que el éxito depende de la disciplina y de evitar nuevas deudas durante el proceso. Mantener un presupuesto claro y buscar asesoría financiera en caso necesario puede ser clave para lograr el objetivo.

En resumen, no existe un único camino correcto, pero sí una meta común: recuperar el control de las finanzas personales y eliminar las deudas de forma sostenida.