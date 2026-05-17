El uso constante de los electrodomésticos en casa puede generar una elevada factura por su alto consumo de energía y, por ende, un impacto negativo en el medio ambiente. Por ello, estos consejos para utilizarlos de una manera eficiente como realizar mantenimientos periódicos o desconectarlos cuando no se usen.

20 Fotos Pon en práctica estas simples acciones para pagar menos por la energía.

Por lo general, los electrodomésticos que transforman la energía en calor suelen generar un mayor consumo.

Adicional a ello, hay que tener en cuenta la etiqueta energética de cada uno de ellos que indica el grado de eficiencia de cada aparato frente al consumo de electricidad.

Estos son:

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• Horno eléctrico: su uso en temperaturas altas y por periodos prolongados genera un alto consumo por lo que desde Enel recomiendan que para calentar la comida se opte por usar un microondas, ya que utiliza un 50 por ciento menos de electricidad.

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• Nevera: El mayor consumo se produce al abrir la puerta del refrigerador. Por ello, lo más recomendable dicen que es sacar los alimentos en una sola y breve apertura.

• Lavadora: debido a su alto consumo se recomienda que siempre se utilice a la máxima capacidad.

• Plancha: La oportuno es que la utilicen a una temperatura correcta según el tipo de ropa, por periodos cortos y limpia para que el planchado sea más eficiente.

• Licuadora: Debido a su consumo, el consejo es aprovecharla siempre en su máxima velocidad, lo que permitirá ahorrar hasta un 20 por ciento menos de energía.