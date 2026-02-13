La creencia de que colocar imanes en la puerta de la nevera aumenta el consumo eléctrico persiste en algunos hogares.

Sin embargo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España y fabricantes de electrodomésticos señalan que no existe base técnica que respalde esta afirmación, ya que los imanes no interfieren en el funcionamiento del aparato ni modifican su gasto energético.

Desde hace años, algunas personas evitan colocar imanes en la puerta de la nevera por considerar que podrían elevar la factura de la luz. La duda se basa en la idea de que el campo magnético de estos objetos podría alterar el funcionamiento del electrodoméstico y obligarlo a consumir más energía.

¿Afectan los imanes al consumo de energía?

Tanto la OCU como fabricantes del sector coinciden en que esta preocupación no tiene fundamento técnico. Explican que el campo magnético de los imanes es débil y no incide en el rendimiento ni en el consumo de la nevera.

Los imanes son elementos pasivos: no producen calor ni interactúan con los componentes internos del aparato. Su presencia en la puerta no obliga al compresor a intensificar su actividad para mantener la temperatura, por lo que el gasto energético se mantiene estable con independencia de los objetos colocados en el exterior.

El único “riesgo” no es el consumo

Aunque no existe impacto en el consumo eléctrico, la acumulación de muchos imanes o el uso de piezas de gran peso puede generar efectos mecánicos. El exceso de carga podría acelerar el desgaste de las bisagras o deteriorar el acabado exterior de la puerta con el paso del tiempo.

Este posible desgaste no guarda relación con un aumento del consumo energético. El motor y los sistemas internos continúan operando con normalidad, sin variaciones en su eficiencia debido a la presencia de imanes.

Lo que realmente influye en la factura

Los factores que sí inciden en el gasto eléctrico están vinculados al uso diario de la nevera:

Abrir la puerta de forma frecuente, lo que obliga al compresor a trabajar para restablecer la temperatura interna.

Introducir alimentos calientes en el interior.

Sobrecargar la nevera y dificultar la circulación del aire frío.

Estas prácticas pueden incrementar el consumo energético y afectar el rendimiento del electrodoméstico, a diferencia de los imanes colocados en la puerta.