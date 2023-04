El internet, tal y como lo conocemos hoy en día, no es ni el 20 porciento de lo que se esconde bajo los servidores de acceso público. En la ‘Dark Web’ o internet profunda existen misterios y atrocidades que están a la orden del día y a los que solo se puede acceder con programas especializados, pues no está regulado por ninguna organización o gobierno.

Recientemente, en una entrevista realizada por el portal ‘Vice’ a un hacker retirado, se revelaron detalles de lo que se puede encontrar en aquella plataforma siniestra, donde sicarios, traficantes de drogas, terroristas y pedófilos trabajan desde el anonimato. El hombre profundizó en la cantidad de delitos que se pueden cometer con conocimientos básicos en informática, que afectan a una amplia red de empresas y personas.

PUBLICIDAD

”Buscan la vulnerabilidad de los menores y los preparan para el tráfico de drogas, la explotación en redes de pedofilia o el reclutamiento por parte de grupos terroristas y extremistas”, expresó.Algunas plataformas que ofrecen acceso a la web oscura son i2p, FreeNet y Tor, esta última siendo la más usada por su capacidad para encriptar las direcciones IP de los ordenadores de origen.Si bien el video de ‘Vice’ fue realizado en 2021, ha vuelto a tomar relevancia en las redes sociales, donde se ha hecho viral en cuestión de días.

La ‘dark web’, el mundo del crimen organizado

En estos portales hay miles de páginas web que no están abiertas para todo el mundo, pero que no son ilegales, a esto se le llama la ‘Deep Web’. Ahora bien, hay otro submundo mucho más turbio en el que se ofrecen servicios ligados a organismos terroristas, tráfico de personas o drogas, venta de armas e imágenes de abuso sexual a menores: la ‘Dark Web’.

Según investigadores de la Universidad Nacional de Australia, hay 2.5 millones de usuarios diarios conectados a este servidor y a través de la plataforma de encriptación The Onion Router (Tor).”La internet está dividida en tres partes: ‘clear Web’, donde hay contenido indexado donde los motores de búsqueda tradicionales encuentran de una manera organizada la información y es la internet a la que la mayoría de personas acceden”, dijo a EL TIEMPO David Pereira, experto en seguridad informática, en 2020. “Está la ‘depp web’ que son contenidos no indexados y es una de las partes donde más información hay. Por otro lado, está la ‘dark web’ que es una parte de la Depp, pero tiene un protocolo particular para acceder. Allí se encuentran papeles de investigación a venta de drogas, pornografía, pedófila y otras atrocidades”, agregó.