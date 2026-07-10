La aerolínea JetBlue comenzó una nueva ruta diaria entre el Aeropuerto Internacional Mercedita en Ponce y la ciudad de Fort Lauderdale en el estado de Florida, informó este viernes la alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez.

La ruta inició operaciones el 9 de julio con un Airbus A320 de 162 pasajeros. El itinerario incluye salidas desde Ponce a las 5:00 a.m. y llegadas desde Fort Lauderdale a las 11:50 p.m.

La ruta inició operaciones el 9 de julio con un Airbus A320 de 162 pasajeros. ( Suministradas )

El municipio recibió ayer el vuelo inaugural con música de pleneros y material informativo sobre los atractivos turísticos de la Ciudad Señorial.

“La llegada de esta nueva ruta representa un logro trascendental para Ponce y la región sur. Continuamos ampliando oportunidades de desarrollo, fortaleciendo el turismo y facilitando que más visitantes descubran nuestra ciudad”, expresó la alcaldesa en declaraciones escritas.

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La alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez reconoció la colaboración entre el municipio, la Autoridad de los Puertos, la Compañía de Turismo y JetBlue para concretar la iniciativa. ( Suministradas )

Sifre Rodríguez destacó que Fort Lauderdale es un importante centro de conexión de JetBlue, con acceso a cerca de 46 destinos en Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica, ampliando las opciones de viaje y la llegada de visitantes.

“Cada nueva conexión aérea fortalece nuestra economía, acerca a nuestra diáspora y consolida a Ponce como la principal puerta de entrada al sur de Puerto Rico. Seguiremos trabajando para atraer nuevas oportunidades”, añadió.

La alcaldesa reconoció la colaboración entre el municipio, la Autoridad de los Puertos, la Compañía de Turismo y JetBlue para concretar la iniciativa.

“Este logro demuestra que cuando trabajamos unidos, Ponce continúa avanzando. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo el Aeropuerto Internacional Mercedita como eje de desarrollo y crecimiento económico del sur”, sostuvo.