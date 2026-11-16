De cara a las celebraciones navideñas, los principales centros comerciales de Puerto Rico anunciaron sus horarios extendidos para diciembre y principios de enero de 2027, con aperturas especiales y cambios en sus operaciones durante los días festivos.

La Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) informó este martes que los horarios especiales permitirán a los consumidores planificar sus compras durante la temporada de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.

A continuación, el detalle de los horarios por centro comercial:

Plaza Las Américas

Del 11 al 23 de diciembre: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

8:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos 13 y 20 de diciembre: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

11:00 a.m. a 9:00 p.m. 24 de diciembre (Nochebuena): 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 25 de diciembre (Navidad): Cerrado.

Cerrado. 31 de diciembre (Despedida de Año): 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1 de enero (Año Nuevo): Cerrado.

Plaza del Caribe en Ponce

Del 11 al 23 de diciembre: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

9:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos 13 y 20 de diciembre: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

11:00 a.m. a 9:00 p.m. 24 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 25 de diciembre: Cerrado.

Cerrado. 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1 de enero: Cerrado.

Plaza Río Hondo, Plaza del Norte, Plaza Escorial, Plaza Fajardo, Plaza Cayey y Plaza Isabela

Del 10 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. Domingos: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 24 de diciembre: apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.

apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m. 25 de diciembre: Cerrado.

Cerrado. 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1 de enero: Cerrado.

Cerrado. 2 y 4 de enero: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. 3 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 5 de enero (Víspera de Reyes): apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.

apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m. 6 de enero (Día de Reyes): Cerrado.

Cerrado. 7 de enero: Regresan al horario regular.

Plaza del Sol en Bayamón

Del 10 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

9:00 a.m. a 10:00 p.m. Domingos: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 24 de diciembre: apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.

apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m. 25 de diciembre: Cerrado.

Cerrado. 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 1 de enero: Cerrado.

Cerrado. 2 y 4 de enero: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. 3 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 5 de enero: apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.

apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m. 6 de enero: Cerrado.

Cerrado. 7 de enero: Regresa al horario regular.

San Patricio Plaza en Guaynabo

Del 28 de noviembre al 16 de diciembre: lunes a sábado, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

lunes a sábado, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Del 17 al 23 de diciembre: lunes a sábado, 9:00 a.m. a 10:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

lunes a sábado, 9:00 a.m. a 10:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 24 de diciembre: 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m. 25 de diciembre: Cerrado.

Cerrado. Del 26 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo, 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m. 1 de enero: Cerrado.

Cerrado. Del 2 al 4 de enero: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo, 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 5 de enero: 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m. 6 de enero: Cerrado.

Shops @ Caguas y The Outlets at Montehiedra

Del 12 al 23 de diciembre: lunes a sábado, 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

lunes a sábado, 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 24 de diciembre: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

8:00 a.m. a 7:00 p.m. 25 de diciembre: Cerrado.

Cerrado. Del 26 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. 31 de diciembre: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

8:00 a.m. a 7:00 p.m. 1 de enero: Cerrado.

Cerrado. Del 2 al 4 de enero: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. 5 de enero: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 7:00 p.m. 6 de enero: Cerrado.

Cerrado. Desde el 7 de enero: horario regular de lunes a sábado, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

The Mall of San Juan

Del 30 de noviembre al 11 de diciembre: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

10:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Del 12 al 23 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Domingo 20 de diciembre: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

10:00 a.m. a 7:00 p.m. 24 de diciembre: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 6:00 p.m. 25 de diciembre: Cerrado.

Cerrado. 26 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. 27 de diciembre: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. Del 28 al 30 de diciembre: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

10:00 a.m. a 8:00 p.m. 31 de diciembre: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 6:00 p.m. 1 de enero: Cerrado.

Cerrado. 2 de enero: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

10:00 a.m. a 9:00 p.m. 3 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

11:00 a.m. a 7:00 p.m. 4 de enero: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

10:00 a.m. a 8:00 p.m. 5 de enero: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

10:00 a.m. a 6:00 p.m. 6 de enero: Cerrado.

Cerrado. 7 de enero: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

10:00 a.m. a 8:00 p.m. 8 y 9 de enero: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

10:00 a.m. a 9:00 p.m. 10 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Centro Gran Caribe en Vega Alta

Desde el 27 de noviembre: lunes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

lunes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 5:00 p.m. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

9:00 a.m. a 6:00 p.m. 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado.

Cerrado. Desde el 7 de enero: horario regular de lunes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 5:00 p.m.

El centro comercial informó que Burger King, Chuch’s Chicken, Marcos Pizza, T.J. Maxx, First Pharmacy, Selectos y China Town podrían abrir durante los días de cierre por contar con entradas exteriores. El Palmar Food Court mantendrá su horario regular.

Mayagüez Mall

Del 14 de noviembre al 7 de enero: lunes a sábado, 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

lunes a sábado, 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: cierre gradual ( soft closing ) a las 7:00 p.m.

cierre gradual ( ) a las 7:00 p.m. 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado.

Céntrico en Guayama

Del 23 de noviembre al 6 de enero: lunes a jueves, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; viernes y sábados, 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

lunes a jueves, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; viernes y sábados, 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 9:00 a.m. a 6:00 p.m., con cierre gradual.

9:00 a.m. a 6:00 p.m., con cierre gradual. 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado.

La ACCP recordó que los horarios están sujetos a cambios y recomendó a los consumidores verificar las páginas web y redes sociales oficiales de cada centro comercial antes de realizar sus compras.