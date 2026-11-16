Más tiempo para comprar: centros comerciales anuncian horarios navideños
¡Mira cuándo abren y cierran!
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De cara a las celebraciones navideñas, los principales centros comerciales de Puerto Rico anunciaron sus horarios extendidos para diciembre y principios de enero de 2027, con aperturas especiales y cambios en sus operaciones durante los días festivos.
La Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) informó este martes que los horarios especiales permitirán a los consumidores planificar sus compras durante la temporada de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes.
A continuación, el detalle de los horarios por centro comercial:
Plaza Las Américas
- Del 11 al 23 de diciembre: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Domingos 13 y 20 de diciembre: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 24 de diciembre (Nochebuena): 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 25 de diciembre (Navidad): Cerrado.
- 31 de diciembre (Despedida de Año): 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 1 de enero (Año Nuevo): Cerrado.
Plaza del Caribe en Ponce
- Del 11 al 23 de diciembre: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Domingos 13 y 20 de diciembre: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 24 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 25 de diciembre: Cerrado.
- 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 1 de enero: Cerrado.
Plaza Río Hondo, Plaza del Norte, Plaza Escorial, Plaza Fajardo, Plaza Cayey y Plaza Isabela
- Del 10 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
- Domingos: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 24 de diciembre: apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.
- 25 de diciembre: Cerrado.
- 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 1 de enero: Cerrado.
- 2 y 4 de enero: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 3 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 5 de enero (Víspera de Reyes): apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.
- 6 de enero (Día de Reyes): Cerrado.
- 7 de enero: Regresan al horario regular.
Plaza del Sol en Bayamón
- Del 10 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 10:00 p.m.
- Domingos: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 24 de diciembre: apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.
- 25 de diciembre: Cerrado.
- 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 1 de enero: Cerrado.
- 2 y 4 de enero: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 3 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 5 de enero: apertura anticipada a las 8:00 a.m.; horario regular desde las 9:00 a.m. y cierre a las 7:00 p.m.
- 6 de enero: Cerrado.
- 7 de enero: Regresa al horario regular.
San Patricio Plaza en Guaynabo
- Del 28 de noviembre al 16 de diciembre: lunes a sábado, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Del 17 al 23 de diciembre: lunes a sábado, 9:00 a.m. a 10:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 24 de diciembre: 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m.
- 25 de diciembre: Cerrado.
- Del 26 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 31 de diciembre: 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m.
- 1 de enero: Cerrado.
- Del 2 al 4 de enero: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingo, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 5 de enero: 9:00 a.m. a 8:00 p.m., con cierre anticipado a partir de las 6:00 p.m.
- 6 de enero: Cerrado.
Shops @ Caguas y The Outlets at Montehiedra
- Del 12 al 23 de diciembre: lunes a sábado, 8:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
- 24 de diciembre: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 25 de diciembre: Cerrado.
- Del 26 al 30 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 31 de diciembre: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 1 de enero: Cerrado.
- Del 2 al 4 de enero: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 5 de enero: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 6 de enero: Cerrado.
- Desde el 7 de enero: horario regular de lunes a sábado, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
The Mall of San Juan
- Del 30 de noviembre al 11 de diciembre: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Del 12 al 23 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Domingo 20 de diciembre: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 24 de diciembre: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- 25 de diciembre: Cerrado.
- 26 de diciembre: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 27 de diciembre: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Del 28 al 30 de diciembre: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
- 31 de diciembre: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- 1 de enero: Cerrado.
- 2 de enero: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 3 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
- 4 de enero: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
- 5 de enero: 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- 6 de enero: Cerrado.
- 7 de enero: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
- 8 y 9 de enero: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
- 10 de enero: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Centro Gran Caribe en Vega Alta
- Desde el 27 de noviembre: lunes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
- 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
- 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado.
- Desde el 7 de enero: horario regular de lunes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 5:00 p.m.
El centro comercial informó que Burger King, Chuch’s Chicken, Marcos Pizza, T.J. Maxx, First Pharmacy, Selectos y China Town podrían abrir durante los días de cierre por contar con entradas exteriores. El Palmar Food Court mantendrá su horario regular.
Mayagüez Mall
- Del 14 de noviembre al 7 de enero: lunes a sábado, 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
- 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: cierre gradual (soft closing) a las 7:00 p.m.
- 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado.
Céntrico en Guayama
- Del 23 de noviembre al 6 de enero: lunes a jueves, 9:00 a.m. a 8:00 p.m.; viernes y sábados, 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; domingos, 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
- 24 y 31 de diciembre y 5 de enero: 9:00 a.m. a 6:00 p.m., con cierre gradual.
- 25 de diciembre, 1 y 6 de enero: Cerrado.
La ACCP recordó que los horarios están sujetos a cambios y recomendó a los consumidores verificar las páginas web y redes sociales oficiales de cada centro comercial antes de realizar sus compras.