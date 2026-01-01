Por quinto año consecutivo, Distrito T-Mobile fue nuevamente el principal destino de entretenimiento en Puerto Rico al ser escenario de una espectacular celebración de fin de año, transmitida internacionalmente como parte del reconocido especial Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve.

El evento reunió a miles de personas en Popular Plaza y fue disfrutado por millones de televidentes alrededor del mundo.

La velada contó con la participación estelar del ícono del reguetón Daddy Yankee y la animación de la actriz y presentadora Roselyn Sánchez, quienes llevaron la energía boricua a una audiencia global.

A su vez, el talento musical local se destacó con presentaciones de Olga Tañón, Víctor Manuelle, Plenéalo, La Banda Algarete y Cuenta Regresiva, como parte del evento local “The Sounds of Puerto Rico New Year’s Eve”, transmitido por WAPA Televisión.

“Celebramos con gran entusiasmo, una vez más, este exitoso evento que trasciende nuestro espacio físico para convertirse en una experiencia global. Es una celebración creada para ofrecer una experiencia impactante, única e inolvidable, y para proyectar al mundo cómo Puerto Rico celebra en grande. La pasión y la vibra de nuestra gente se hicieron sentir”, expresó Francisco Mariani, gerente general de Distrito T-Mobile.

La noche estuvo marcada por un despliegue de tradición, cultura y orgullo puertorriqueño, destacando la riqueza gastronómica de la Isla. Los asistentes disfrutaron de una amplia oferta culinaria, desde sabores típicos puertorriqueños hasta propuestas de fusión internacional, además de experiencias exclusivas en los restaurantes del complejo.

“Ser parte de esta celebración que, por quinto año consecutivo, continúa creciendo y superando expectativas, es motivo de gran orgullo. Agradecemos al equipo de producción y a los visitantes que han hecho posible que esta experiencia siga consolidándose como la celebración de Año Nuevo más grande, vibrante e importante del país”, añadió Mariani.

El espectáculo visual fue otro de los grandes protagonistas de la noche, con un despliegue de creatividad, modernidad e innovación que transformó a Popular Plaza en el corazón de la celebración, manteniendo al público cautivado de principio a fin.

Este evento histórico, realizado en colaboración con la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Autoridad del Distrito de Convenciones, reafirma a Distrito T-Mobile como el principal destino cultural, gastronómico y de entretenimiento de la Isla, proyectando la grandeza de Puerto Rico ante el mundo.