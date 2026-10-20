La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) comenzó a distribuir más de $9.8 millones en reembolsos a 65,022 consumidores afectados por estafas relacionadas con transferencias de dinero realizadas en Walmart.

Los pagos forman parte de un proceso de compensación tras un acuerdo mediante el cual la cadena minorista aceptó pagar $10 millones en junio de 2025 para resolver las acusaciones presentadas por la agencia federal.

Los cheques están destinados a consumidores que realizaron transferencias elegibles en Walmart entre enero de 2015 y diciembre de 2024. La distribución está a cargo de Rust Consulting, la empresa contratada para administrar los reembolsos.

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Quienes tengan preguntas sobre un pago pueden comunicarse con el administrador al 1-833-472-1990.

¿Por qué Walmart tuvo que pagar?

La FTC alegó que Walmart no tomó medidas suficientes para evitar que sus servicios de transferencias de dinero fueran utilizados por delincuentes para engañar y despojar de su dinero a los consumidores.

La demanda, presentada en junio de 2022, sostuvo que entre 2013 y 2018 los servicios de transferencia disponibles en las tiendas de la compañía facilitaron que estafadores obtuvieran cientos de millones de dólares de consumidores estadounidenses.

Walmart operaba como agente de compañías de transferencias de dinero, entre ellas MoneyGram, Western Union y Ria.

Según las alegaciones federales, la empresa no capacitó adecuadamente a sus empleados, no alertó de forma suficiente a sus clientes sobre posibles fraudes y no estableció controles eficaces para impedir que los delincuentes utilizaran estos servicios.

Es importante distinguir los periodos: aunque la demanda describió hechos ocurridos entre 2013 y 2018, los reembolsos actuales corresponden a transacciones elegibles efectuadas desde enero de 2015 hasta diciembre de 2024.

Las medidas que deberá cumplir la compañía

Además del pago, el acuerdo establece obligaciones dirigidas a fortalecer la prevención de fraudes en los servicios de transferencias de dinero.

Entre ellas, Walmart debe adoptar medidas para detectar y prevenir transacciones relacionadas con engaños. También tiene prohibido procesar o entregar dinero cuando sabe, o evita deliberadamente saber, que una operación está vinculada con una estafa.

Al anunciar el acuerdo, Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección del Consumidor de la FTC, destacó los riesgos asociados con este tipo de transacciones.

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Las transferencias electrónicas son utilizadas con frecuencia por los estafadores porque recuperar el dinero después de enviarlo puede resultar muy difícil.

La agencia también subrayó la importancia de que las empresas que ofrecen estos servicios capaciten a sus empleados y establezcan mecanismos para proteger a los consumidores.

¿Qué debes hacer si recibes un cheque?

Los consumidores que reciban un cheque deben prestar atención al plazo de cobro indicado en el documento. Según las instrucciones del proceso, los pagos deben cobrarse dentro de los 90 días señalados en el cheque.

Para aclarar dudas sobre la elegibilidad o el estado de un reembolso, los consumidores pueden comunicarse con Rust Consulting al 1-833-472-1990 o visitar la página oficial de reembolsos de Walmart de la FTC.

La distribución corresponde a consumidores identificados como elegibles; no significa que cualquier persona que haya utilizado Walmart para enviar dinero tenga derecho automático a recibir un pago.