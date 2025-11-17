Ya sabemos dónde se vendió la suerte.

La Lotería Electrónica informó que el boleto ganador del premio secundario del Powerball de $2 millones se vendió en la gasolinera Total Plaza Olmedo, en San Juan.

El sorteo realizado la noche del sábado, 15 de noviembre, dejó un premio de $2 millones para un afortunado jugador de la isla.

Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47 y 53, con el Powerball 21.

El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.