Millonario en la isla: Aquí se vendió el boleto ganador de los $2 millones del Powerball
El jugoso premio cayó en la zona metropolitana.
Ya sabemos dónde se vendió la suerte.
La Lotería Electrónica informó que el boleto ganador del premio secundario del Powerball de $2 millones se vendió en la gasolinera Total Plaza Olmedo, en San Juan.
El sorteo realizado la noche del sábado, 15 de noviembre, dejó un premio de $2 millones para un afortunado jugador de la isla.
Los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47 y 53, con el Powerball 21.
El Powerball se juega en 45 estados, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.