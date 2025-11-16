¡Hay un nuevo millonario en Puerto Rico! La suerte volvió a tocar la puerta en la Isla con un jugoso premio del Powerball.

El sorteo celebrado la noche del domingo, 15 de noviembre, dejó un galardón de $2 millones para un jugador en la Isla, según confirmó la Lotería estadounidense.

De acuerdo con el portal oficial del Powerball, los números ganadores fueron 6, 7, 12, 47 y 53, con el Powerball de 21.

Se desconoce al momento dónde se vendió el boleto ganador.

El premio mayor del sorteo, sin embargo, volvió a quedar sin ganador, por lo que continúa aumentando y ahora asciende a $549 millones.

El sorteo del Powerball se realiza tres veces por semana —los lunes, miércoles y sábados— y actualmente se juega en 45 estados de Estados Unidos, además del Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, lo que lo convierte en una de las loterías más extendidas y populares del país.